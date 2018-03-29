5 правил удобной кухни от телеведущей Елены Усановой

Кухня — самое сложное с точки зрения ремонта пространство в доме. Здесь нужно учесть и грамотное зонирование, и эргономику, и правильное подключение коммуникаций, и необходимое количество бытовой техники, и удобную кухонную мебель, и, конечно, привнести дизайнерскую эксклюзивность.

Известный ресторанный критик и телеведущая Елена Усанова проводит много времени на кухне, придумывая блюда и изучая кухни разных стран, поэтому о том, какой должна быть удобная и вдохновляющая на кулинарные шедевры кухня, она знает всё!

Своими наблюдениями Елена Усанова сегодня делится с нами.

Елена Усанова, телеведущая

Елена Усанова — известный ресторанный критик, телеведущая и продюсер, главный редактор сайта Handmadefood и ведущая телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ.

handmadefood.ru Планировка

Главное, с чего нужно начинать обустройство кухонного пространства, это эргономичное расположение бытовой техники и рабочих поверхностей. Безусловно, многое зависит от размеров кухни, но даже на небольшой площади можно сделать функциональное зонирование.

Здесь на помощь приходит правило треугольника — холодильник, плита и варочная поверхность должны располагаться на расстоянии вытянутой руки хозяйки. Поэтому в узких кухнях рекомендуется делать линейные или угловые планировки, а в просторных — создавать дополнительную поверхность с помощью кухонного острова.

Кухонная мебель

Выбор кухонного гарнитура — один из самых важных вопросов в обустройстве кухни. Здесь важно продумать все места для хранения вашей утвари. Так, например, ширина нижних ящиков не должна превышать 90 см, чтобы не нагружать их.

Если площадь кухни позволяет занять всё, даже самое маленькое пространство, обязательно используйте ящики-колонки: здесь разместятся высокие бутылки и другая нужная в хозяйстве мелочь. Верхний уровень может быть как открытым, так и закрытым — это зависит от количества посуды в вашем доме. Если вы невысокого роста, удобнее сделать ящики с подъёмным механизмом.

Материал фасадов может быть разнообразным — в зависимости от выбранного вами дизайна. Важно помнить: глянцевые фасады легче моются, а кухня из натурального дерева экологична и более долговечна.

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Кухонные гаджеты

Обязательно возьмите на заметку различные кухонные принадлежности, упрощающие процесс хранения: разграничители, сетчатые выкатные корзины, стационарные держатели или контейнеры, крепящиеся на стенки шкафов и на дверцы. Сегодня существует множество мелочей, существенно облегчающих хозяйке жизнь!

В кухне нужно предусмотреть несколько сценариев освещения, независимых друг от друга, чтобы комфортно готовить, принимать пищу и отдыхать. Обязательно осветите рабочую поверхность. Это может быть светодиодная лента или встроенные источники света.

Важно разместить свет над зоной приёма пищи — подойдут обычные люстры или подвесные светильники. А для любителей отдохнуть на кухне с журналом или книгой можно установить бра или абажуры.

Дизайнерские приёмы

В каком стиле оформить кухню — дело исключительно ваших предпочтений. Для семейных пар подойдёт уютная кухня в мягких тонах в классическом или эклектичном стиле. Для молодых бизнесменов — хай-тек или лофт, для любителей загородной жизни — кантри или прованс.

Сделать кухню более креативной помогут современные отделочные материалы — магнитные и грифельные доски, трафареты и фрески, фотообои или граффити на стенах.

Главное — помнить, что кухня — это сердце дома, и она должна быть уютной, чистой, удобной и вдохновляющей! Удачного ремонта!

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