Жизнь в розовом: женщина почти 40 лет верна одному цвету

Любой человек имеет свои цветовые предпочтения, которые зависят от многих факторов. Это и возраст, и образ жизни, образование, уровень интеллекта, профессия и т.д. Обычно цветовые предпочтения распространяются на одежду человека, реже на предметы интерьера. Иногда цветовые предпочтения принимают чрезмерные формы, как в случае с дамой из Лос-Анджелеса, которая не только обожает розовый цвет, но и готова выкрасить в него все вокруг.

54-летняя Киттен Кей Сера в последние 37 лет окружает себя только розовыми вещами. Все, чем она пользуется в повседневной жизни, может быть только одного цвета: «розовая леди» уже потратила 1,5 миллион долларов, чтобы окружить себя всем розовым. У Киттен розовый гардероб, розовая мебель, розовый автомобиль — даже собаку и собственные волоса она выкрасила в розовый.

«Носить что-то, кроме розового, я не могу. Розовый цвет стал моей жизнью. Должна признать, мне это нравится. К тому же розовый меня вдохновляет», — рассказала Кей Сера Daily Mail.

"Фанаты присылают мне всякие розовые штучки. Я «самый розовый человек в мире» (титул, которым официально наградили Киттен). Некоторые люди считают меня странной. Но это не так…я сказочная и незабываемая", — подытожила Киттен Кей Сера.