Уход за натяжными потолками

Натяжные потолки — это хороший вариант для оформления потолочного перекрытия. Данные потолки отличаются эстетичным дизайном, высокой прочностью, долговечностью и безопасностью. Кроме того, многие производители предлагают широкий ассортимент этой продукции по приемлемым ценам. Кроме внешних достоинств, он еще и очень практичны. Они могут выдержать большую нагрузку (потом у соседей), смотрятся стильно и аккуратно, придают интерьеру квартиры шик. Однако, они требуют ухода и знания правил эксплуатации. Те, кто уже установил натяжные потолки рано или поздно задаются вопросами: как удалить пятна жира на кухне? Как убрать разводы и налет в ванной комнате? Мы расскажем вам о уходе за натяжными потолками!

Рекомендуем к прочтению:

Какую конструкцию межкомнатных дверей выбрать?

Как подобрать нужный класс ламината

Как выбрать сантехнику: классика или инсталляции?

Пять способов сделать бюджетный ремонт

Как подобрать входную дверь под любой бюджет

Для начала ознакомьтесь с правила эксплуатации:

1. Тип натяжного потолка следует выбирать в соответствии с назначением помещения. Например, пленочные подойдут для ванной комнаты и кухни, а на террасе или в неотапливаемой комнате лучше использовать полотна из ткани.

2. Не следует оказывать на потолок механическое воздействие. При этом не имеет особого значения, используется у вас тканевая или пленочная основа — ни одну из них не рекомендуется очищать при помощи жестких щеток, составов с абразивными частичками и грубыми тканями с шероховатой текстурой.

3. Во время мытья натяжного потолка не стоит на него сильно надавливать, иначе полотно может подвергнуться деформации.

4. Не следует подвергать натяжной потолок серьезным температурным перепадам: пленочное покрытие потрескается при слишком низкой температуре, а при высокой — деформируется.

5. Не используйте для мытья натяжного потолка химические составы, в которых содержатся щелочи, кислоты, ацетон, абразивные частицы. На поверхности от них могут появиться некрасивые пятна или разводы, рисунок — исказиться, утратить яркость красок или частично стереться. В некоторых случаях в полотнище могут также образоваться дыры. Перед применением средства для чистки потолка обязательно опробуйте его сначала на небольшом участке, который при этом находится не на виду.

6. Как правило, большинство натяжных потолков производятся из современных материалов со специальным антистатическим покрытием. Соответственно, пыль не притягивается к его поверхности, что позволяет свести уборку лишь к периодическому протиранию полотна сухой мягкой ветошью.

Как ухаживать за потолками в зависимости от материала.

Основные способы ухода за тканевыми натяжными потолками

— не используйте моющие средства (лучше воспользоваться щеткой или пылесосом);

— чтобы удалить пыль, возьмите специальную щетку — с длинными и мягкими ворсинками;

— при использовании пылесоса, во-первых, включите его на самую маленькую мощность, а, во-вторых, не прикасайтесь им к покрытию;

— приготовить мыльный раствор небольшой концентрации из обыкновенного хозяйственного мыла и теплой воды. Этот раствор наносится на имеющееся пятно и аккуратно, без надавливаний, втирается в него. Как уже упоминалось ранее, дабы избежать изменения цвета полотна или его деформации, проверьте действие раствора сначала на небольшом участке потолка в каком-нибудь укромном месте.

Основные способы ухода за пленочными глянцевыми натяжными потолками

Используйте специальные средства. Однако такой материал легко подвергается механическим воздействиям, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Чтобы убрать пыль с потолка, следует для начала надеть резиновые перчатки, которые защитят поверхность от появления на ней отпечатков пальцев. Также рекомендуется снять любые наручные украшения — кольца, браслеты, часы. Возьмите прочную бумажную салфетку, обязательно сухую, или же длинноворсовую щетку. Протрите полотно спиртовым раствором (который выдержан в пропорции 1:10, а температура его не должна превышать 40 градусов С) или полиролью; эти составы вернут ему прежний блеск. Завершающим действием станет протирание поверхности сухой ветошью. Так вы предотвратите появление некрасивых разводов на поверхности глянцевого потолка.

Основные способы ухода за пленочными матовыми натяжными потолками

Матовые потолки нужно чистить при помощи водяного пара. Если такой способ кажется вам слишком сложным, то приготовьте слабоконцентрированнный раствор из теплой воды и хозяйственного мыла. Допускается также применение нашатырного спирта, который наносится на пленку мягкой салфеткой из микрофибры. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Как ухаживать за сатиновыми натяжными потолками

Натяжные потолки из сатина чистятся так: берется средство для ухода за натяжными потолками и наносится на загрязненный участок. Затем аккуратными «промокательными» движениями мягкой салфеткой состав втирается в полотно. Эти действия совершаются до тех пор, пока разводы не исчезнут с поверхности потолка.