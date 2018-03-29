15 вариантов деревянных полов, которых вы ещё не видели

Экологичное, тёплое, красивое и обаятельное, дерево точно не нуждается в рекламе. Всеми любимый материал испытан опытом поколений. И удивительно универсален.

Лучший фон для мебели и декора легко превращается в яркий акцент, от которого не оторвать глаз.

Разнообразие пород дерева создаёт неисчерпаемую палитру расцветок и фактур. Каждая — со своим рисунком, стилистикой и характером. А ведь дерево ещё и отлично поддаётся обработке. Тонирование, браширование, термообработка, выбеливание, создание искусственных червоточин и трещин — не всякая краска обладает такими способностями к созданию эффектов и иллюзий. Тем и пользуются дизайнеры и художники.

Мода на нарочито старый пол пришла к нам из Европы и Америки. Хорошо, если можно снять ковёр и наслаждаться эффектом, нанесённым на дедушкин паркет шаловливыми внуками, временем и природой. Но в России мало кто может похвастаться такой возможностью.

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На помощь приходит старение искусственное, в котором производители достигли виртуозного мастерства. Компания Finex, к примеру, предлагает полы с такой же объёмной фактурой, которой наши предки добивались методом сушки на открытом воздухе.

Александра Алексеева, Finex:

— Подчёркивая природное — такой принцип мы положили в основу создания полов WildWood. Все природные отметины (сучки, трещины, раковины), следы от пилорамы здесь не только не скрыты, а усилены за счёт специальной обработки и выставлены напоказ. На это ноу-хау оформлен патент РФ. Технологи компании хорошо поработали над тем, чтобы природная красота не мешала функциональности. Древесина спрессована с паркетной фанерой для удобства монтажа и эксплуатации. Получившаяся конструкция оказалась настолько привлекательной и универсальной, что её с лёгкостью адаптировали к самым разным изделиям.

catalog.moscowdesignfloors.ru Пожалуй, самое необычное предложение в коллекции — модульный паркет, украшенный вкраплениями металлов: жидкого алюминия и латуни. Средневековый эффект не должен вводить в заблуждение. Это продукт высоких технологий — металл состыкован с древесиной таким образом, чтобы дерево могло сужаться и расширяться, не нарушая конструкции паркета.

Ещё одна новинка, напоминающая об имениях европейских аристократов — ольденбургский паркет из Германии. Новый вид покрытия с торцевым распилом (то есть не вдоль, а поперёк) отправляет воображение из бального зала в хозяйский кабинет или винный погреб.

Станислав Абдуллин, «Европолы»:

— Это пол с удивительными характеристиками. С одной стороны, торцевое расположение волокон имеет очень большую износостойкость и, следовательно, прекрасно подходит для укладки в помещениях с большой проходимостью — кафе, ресторанах, клубах. С другой — это просто очень необычный, красивый и удобный пол, по которому приятно ходить босыми ногами. И поэтому он отлично смотрится и ощущается в частных интерьерах.

evropoly.com Такие полы приходят в «плитах» — по специальной технологии бруски приклеены к сетке. И эти модули уже укладываются на полы. Любителям экзотики — дополнительная опция. При желании пол можно раскрасить. Правда, фабрика берётся за это только при условии большого метража.

Незаурядное дизайнерское решение — волнистый паркет из Голландии. Причём это не способ обработки, а именно геометрия. Мастера Bolefloor научились создавать криволинейные полы и уверяют, что новая технология позволяет экономить на обрезках: из меньшего количества древесины получается больше готовой доски.

Сразу несколько неожиданных художественных находок от австрийской компании Mafi. Пол с объёмной 3d-структурой в виде волны, ромба и точек; пол со светящимися трещинами и пол с лазерным рисунком. О том, как ещё используется в интерьере 3d-эффект, вы можете узнать из нашей статьи.

Если вы не готовы к таким радикальным экспериментам со своими полами, но всё-таки хотите попробовать что-то необычное, вам поможет деревянный коврик. Уникальное итальянское ноу-хау предлагает в России «Ом-Паркет». Коврики Legno DiVino с рисунком в виде мозаики изготавливаются вручную из планок дубовых винных бочек. Квадраты прочно приклеены к тканевой основе, и при необходимости такой коврик можно свернуть и убрать.

По другому пути пошли канадцы. Их новинка поражает не столько эстетически, сколько функционально. Компания Lauzon предлагает «умный» пол, не только экологически чистый сам по себе, но и способный очищать воздух в доме. Свои полы канадцы обрабатывают диоксидом титана, который, как утверждается, разрушает токсины, бактерии и плесень в воздухе помещения. Уже через несколько месяцев после укладки в доме снижается уровень содержания формальдегидов и появляется запах свежести.

О том, как правильно выбирать деревянный пол и на что обращать внимание, читайте в наших материалах.

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