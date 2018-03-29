Что известно о самом секретном стенде выставки Batimat

До открытия выставки Batimat Russia осталась неделя. Уже 3 апреля в «Крокус экспо» приедут специалисты строительной индустрии и эксперты рынка, представители крупных брендов и прессы, дизайнеры и архитекторы. У них будет возможность не только оценить новинки и тренды, но и своими глазами увидеть крутой стенд, который готовит декоратор Кирилл Лопатинский совместно с художниками компании «Апплико».

Рассказываем, что уже известно об этом проекте.

Это будет большой стенд с фотозоной, выполненный на основе уникальной технологии дизайнерских панно ручной работы мануфактуры «Апплико». Компания известна в первую очередь индивидуальным дизайном и технологичным производством фресок и фотообоев на полотнах из фактурной штукатурки, которые производятся и поставляются в рулонах и вручную монтируются на стену.

Специалисты «Апплико» за десять с лишним лет успешной работы смогли вдохнуть в понятия «фрески» и «фотообои» новую жизнь и сломать стереотипы, что позволило компании стать ведущим производителем настенных покрытий класса премиум. На производстве полного цикла до мелочей отработана технология производства фресок и модульных панно, которыми сейчас украшают самые модные интерьеры домов или квартир.

В сотрудничестве с Кириллом Лопатинским, специалистом в области витринистики и визуального мерчендайзинга, для выставки Batimat была изготовлена трёхмерная селфи-зона, полная яркого дизайна и загадочной атмосферы. Зная талант Кирилла удивлять общественность ни на что не похожими проектами, мы с нетерпением ждём возможности оценить стенд с демонстрацией коллекции «Мистика» от компании «Апплико». Об этом будут говорить все! Поскольку новая коллекция называется «Мистика», она пока что и окутана такой тайной.

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Весь проект селфи-подиума получил название TREND SPACE. Такого стенда вы ещё не видели. Никто не видел (даже мы!). Готовьтесь удивляться и проверяйте фотокамеры — каждый, кто сделает селфи, получит сувенир.

Roomble.com — информационный партнёр проекта и выставки Batimat. Ждём вас в «Крокус экспо», павильон № 3, зал № 14. Номер стенда — 380.

Хотя его будет видно издалека.

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