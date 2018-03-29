Как декорировать квартиру зеркалами: советы дизайнера Жени Ждановой

Удивительная вещь зеркала. Пожалуй, больше ни один предмет декора не обладает такой уймой полезных качеств. Помимо своего прямого назначения, зеркала способны преобразить ваш дом: скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства планировки, добавить света и настроения. О том, как использовать преимущества зеркал по максимуму, нам рассказала Женя Жданова — известный и успешный дизайнер и признанный эксперт в области декорирования.

Женя Жданова, дизайнер и декоратор

Женя — известный декоратор, основатель собственного интерьерного бутика DivaDecor. Победитель конкурса «Дизайн-дебют — 2012», финалист профессионального конкурса архитекторов, дизайнеров и декораторов Pinwin-2013 и Pinwin-2014. Публикуется во многих интерьерных журналах, интернет-изданиях.

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1. Раздвигаем пространство

Узкая прихожая, неуютная комната или низкие потолки не помешают вашему дому стать самым любимым местом на земле. Немного фантазии, грамотного цветового решения и декора в виде зеркал — и ваша квартира засияет!

Женя Жданова, дизайнер и декоратор:

— Зеркала зачастую решают не только эстетические, но и функциональные задачи. Они могут не просто наполнить любое помещение воздухом и светом, но и при грамотном размещении способны скорректировать существующие недостатки помещения.

Зрительно увеличить небольшое пространство помогут зеркальные панно, напольные зеркала большого формата или даже полностью оформленные зеркальной поверхностью стены. Если разместить зеркала напротив окна, можно значительно увеличить естественную освещённость в помещении.

divadecor.ru 2. Скрываем недостатки

Порой даже в самом идеальном (с точки зрения планировки) помещении находятся недостатки. Если не удаётся решить проблему на начальном этапе ремонта — отложите этот вопрос. Возможно, окинув взглядом обновлённый интерьер, вы поймёте, что вам не хватает только зеркала!

Женя Жданова, дизайнер и декоратор:

— Часто возникает вопрос, как скрыть несущие конструкции (колонны, ригели), расположенные в самых неподходящих местах. Задекорируйте поверхности этих элементов зеркалами или превратите их в зеркальные проёмы, и они просто растворятся в интерьере.

Можно использовать как обычные зеркала, так и состаренные или зеркала с необычной отделкой. Сейчас можно найти самые разнообразные зеркальные поверхности — с вкраплениями цвета, полностью цветные, с красивыми разводами, с узорами и даже с золотом или бронзой.

divadecor.ru 3. Зеркальные композиции

Мы давно привыкли к милым и трогательным композициям из фотографий. Они расставлены на столах и каминных полках, развешаны на стенах. Для этого мы выбираем несколько снимков, подходящих друг другу по тематике, цвету или фактуре рам. Попробуйте сделать то же самое с зеркалами.

Женя Жданова, дизайнер и декоратор:

— Композиция из нескольких зеркал разной формы добавит пространству изящества и глубины. При создании такой композиции между зеркалами обязательно должна быть связь — это может быть цвет рам или особенность их отделки.

Такие решения используются для оформления зоны изголовья в спальне, в гостиной или в прихожей. Зеркала будут отражать расположенные напротив объекты, поэтому необходимо тщательно продумать, что именно это будет — мебель, предметы декора или освещения.

divadecor.ru Наше мнение:

— Обратите внимание на лестничные пролёты. Их довольно редко декорируют зеркалами. Подберите подходящие рамы, и лестница станет связующим звеном между интерьерами первого и второго этажа.

4. Создаём имитацию окна

Экспериментируйте с рамами. Иногда интерьер требует для зеркала изысканной рамы, иногда — грубой, небрежной или, наоборот, массивной. А порой вы можете обойтись вовсе без неё!

Женя Жданова, дизайнер и декоратор:

— Необычное решение — создать имитацию окна при помощи зеркала. Оформите зеркальное полотно не обычной рамой, а рамой со ставнями, дополните оформление текстилем — и вы получите ещё одно «окно» в вашем интерьере.

divadecor.ru 5. Зеркальная мебель

Зеркало может существовать не только как самостоятельный предмет, но и в качестве отделки мебели. Вы можете подыскать подходящую мебель в магазине или самостоятельно дополнить зеркалами уже имеющиеся предметы интерьера.

Женя Жданова, дизайнер и декоратор:

— Зеркальная мебель — ещё один прекрасный способ добавить лёгкости и воздушности вашему интерьеру. Отделка предметов мебели зеркальным полотном или отдельными элементами из зеркал (узорами, орнаментами или интересными формами) может украсить ящики комодов, тумбочек, консолей и фасадов шкафов.

Шкаф в прихожей с зеркальными фасадами — идеальное решение для небольших помещений. Вы визуально расширите пространство, и вам не понадобится искать дополнительное место для традиционного зеркала в прихожей.

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