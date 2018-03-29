Светлая квартира в стиле американская классика

Заказчики узнали о студии AR-1 | architecture&design после того, как побывали в гостях у своих друзей. Интерьер, общая атмосфера, проработка деталей им так понравились, что они поручили тем же дизайнерам оформить свою квартиру. В процессе обсуждения проект сильно изменился. От исходной современной стилистики мало что осталось — согласованный дизайн–проект вызвал лёгкое удивление и у создателей, и у владельцев, никто не предполагал, что удастся настолько далеко уйти в классическую тематику, а «американский акцент» станет отличительной особенностью интерьера. «Следуя личным предпочтениям заказчиков, от современной эклектики мы пришли к максимально традиционному, можно даже сказать, местами академическому образу. Но это было в самую точку», — поясняет автор проекта Алексей Голуб.

Квартира подверглась масштабной перепланировке. Огромный входной холл и неоправданно широкие коридоры, занимавшие порядка тридцати процентов площади, значительно уменьшились, став частью жилого объёма. Изначально раздельные гостиную, столовую и кухню объединили — это стратегическое решение кардинально изменило характер пространства, сделало его визуально большим по восприятию и придало характерную симметрию.

Увеличили дизайнеры размер приватных помещений и ванной комнаты, которую, помимо всего прочего, перенесли поближе к родительской спальне.

Кухня с золотистым мозаичным фартуком и нарядной обеденной группой — главный элемент большого, открытого и наполненного светом пространства с панорамными окнами, выходящими на Мaлую Невку.

В гостиной декоративным акцентом, привлекающим всеобщее внимание, стал комод из красного дерева в стиле ренессанс. «Ни один традиционный интерьер не обходится без антикварных, ну или псевдоантикварных вещей, только так можно создать подлинную атмосферу с историей, — отмечает Алексей. — Комод с маркетри на самом деле современная копия, но за счёт инкрустации и детальной проработки создаёт впечатление ценного артефакта, доставшегося по наследству».

Дизайнеры черпали вдохновение в кинематографе: белоснежные буазери со строгими профилями навеяны фильмом «Оружейный барон», главный герой которого Юрий Орлов , сыгранный Николасом Кейджем, живёт в роскошном белоснежном интерьере в районе Манхэттена. «Интерьер в фильме нас настолько впечатлил, что мы решили: раз уж делать белый классический интерьер, то только как в фильме», — признаётся Алексей.

Дизайнер Алексей Голуб отмечает: «Хозяин квартиры — один из немногих клиентов нашей студии, которому мы сделали повторные 3D-визуализации, чтобы понять, как новый предмет впишется в интерьер. К примеру, обеденный стол, расположенный на границе кухни и гостиной, в последний момент мы заменили на другую модель — заказчик предельно внимательно относился к каждой детали и хотел, чтобы интерьер был доведён до идеала. Такая детальная проработка пошла на пользу проекту, мы окончательно убедились в выбранных решениях».