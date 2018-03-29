Как впустить свет в интерьер: подмосковный дом с фантастическим остеклением

Окружённый соснами, дом с десятком огромных окон напоминает одновременно о пропорциях русской избы и лаконичных кубиках великих архитекторов — Филиппа Джонсона (Philip Johnson) и Миса ван дер Роэ (Mies van der Rohe). Но в отличие от стеклянных творений великих модернистов, этот — вовсе не образец чистого искусства, а стильный особняк для комфортной жизни современной семьи.

Илья Сологубовский, архитектор по интерьеру

Арабист, выпускник факультета востоковедения МГУ , знаток истории искусства и культуры Франции. В 1995 году основал студию Studio Deco Interiors, которой руководит до сих пор, а затем и салон тканей French Touch. Автор более 50 проектов частных интерьеров в России и во Франции, соавтор и участник десятков других архитектурных проектов, выставок, конкурсов и биеннале. Неизменно вносит в создаваемые интерьеры — от классики до эклектики — изысканный и элегантный французский дух.

studiodeco.ru Стеклянное шале с видом на подмосковные сосны

Владельцы дома — люди очень занятые и динамичные, но умеющие ценить тепло отношений и покой семейного очага. Заядлые путешественники и поклонники современного искусства, они хотели видеть свой дом светлым, солнечным и наполненным энергией окружающей природы, но не готовы были отказываться от уюта и тем более раскрывать миру свою частную жизнь. В результате получилось уникальное сооружение, пронизанное светом, но при этом не прозрачное, открывающее навстречу миру своё внутреннее пространство, но не личности хозяев и их детей.

Сама концепция стеклянного дома диктует новый подход к внутреннему декору, которым занимался известный московский архитектор по интерьеру Илья Сологубовский. Архитектурный объём был задан его предшественниками, но до решения фасадной отделки и внутреннего пространства дома они не дошли.

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Илья Сологубовский, архитектор по интерьеру:

— Это, конечно, не монообъём, но стены удалось свести к минимуму. Пришлось затронуть и капитальную часть — развернуть бетонную лестницу, чтобы сделать её более воздушной. А вот причудливый пазл фасадной деревянной отделки не имеет аналогов. Рука рисовала, а инструмент «считывал» углы и пропорции ячеек. Образ возник из наблюдений за разноцветными разлинованными европейскими полями, за «ёлочкой» паркета с её неповторимой передачей живого дерева, супрематическими этюдами начала XX века.

После того как эта идея была предложена заказчику, прежний взгляд на дом — белый оштукатуренный низ и деревянная «вагонка» сверху — был утрачен тут же. Но было и ещё одно техническое обстоятельство, которое определяло оригинальное решение. Все наружные оконные конструкции были уже исполнены. Столько типоразмеров было сложно объединить чётким геометрическим рисунком — любая горизонтальная линия в какой-то момент упиралась в оконный проём. Так что где-то танцуют от печки, а в данном случае — от окон. При этом ни один проём не был переделан и ни одно окно не было заменено.

studiodeco.ru Обилие окон стирает границу между внутренним и внешним, между домом и миром. Игра света и тени от окружающих сосен создаёт необыкновенную атмосферу воздушности, текучести интерьеров. Прежняя модель «мой дом — моя крепость» уступает место другой — «мой дом — моя терраса, мой зрительный зал». Сквозь нижний ряд окон можно любоваться соснами, через верхний — наблюдать за проплывающими облаками.

Так дом будущего предлагает перегруженному информацией человеку новый уровень отдыха. Комнаты, в которых раньше светлеет и гораздо позже темнеет, чем положено в нашей полосе, визуально расширяются. Постоянно меняющийся свет выявляет все достоинства и оттенки природных материалов — глубину и насыщенность цвета и богатство и разнообразие фактур.

Илья Сологубовский, архитектор по интерьеру:

— Отправными точками стали отдельные предметы мебели и коллекция картин, которые в какие-то моменты времени покупались заказчиками по принципу «увидел — влюбился — купил».

Они и определили стилистику остальной мебели и цветовой баланс: тёмный матовый орех столярных изделий — светлая декоративная штукатурка стен; светлая обивка «складского» дивана — тёмный копчёный дубовый паркет; белый потолок — графичные фахверк-балки фальшстропильной системы кровли. В любом случае учёт обилия светового потока, регулируемого тканевыми драпировками, позволял тёмное резко высветлять, а светлое в контражуре затенять. И это делало переходы очень спокойными и гармоничными.

studiodeco.ru Минимальные средства — максимальный художественный эффект. Интерьер логически и зрительно настолько связан с ландшафтом, что кажется, будто они ведут беседу на одном языке. При всей современности дома, и внешней, и внутренней, в нём создана удивительно уютная атмосфера — за счёт тёплых, натуральных оттенков древесины, мебели и тканей, запаха дерева и ощущения живого естественного материала.

Новый подход к остеклению

Подобный дом — вызов не только климату и привычкам, но и нашим представлениям о современных технологиях. Сама идея стеклянного дома в России навевает мысль о хрустальным замке — слишком холодно, слишком открыто, слишком опасно. На самом деле чудо давно свершилось. Просто не все успели о нём узнать. За прозрачными стенами теперь может быть так же тепло, комфортно и безопасно, как и за каменными. Все окна и раздвижные двери, в том числе самые высокие (3 метра 20 сантиметров), в этом доме сделаны из стеклокомпозита — высокотехнологичного современного материала на основе стекловолокна и полиэфирных смол. Прежде чем спуститься к нашему порогу, он применялся только в авиа— и ракетостроении.

Для габаритного остекления это единственная на сегодня альтернатива алюминию. Только теплее и надёжнее. Пластик при остеклении таких объёмов вообще не применяют — профиль не выдержит вес стеклопакета.

Владимир Микушин, гендиректор ООО «Стеклопластик»:

— По прочности стеклокомпозит сравним со сталью, по теплоизоляционным свойствам — с деревом, одним из лучших в этом смысле материалов, подаренных нам природой. А вот долговечность композита — вообще характеристика уникальная. Считается, что он прослужит не меньше 70 лет. Дальше — неизвестно, потому что изобретён был только в 70-е годы прошлого столетия.

steklokompozit.ru Для архитекторов и инженеров остекление подобного дома в нашей полосе — технологический кубик Рубика. Чем больше прозрачная площадь, тем больше факторов нужно учесть: прочность конструкции, потенциальные теплопотери, экологические характеристики материала, особенности обслуживания и безопасность. В стеклокомпозитный профиль можно вставить любой стеклопакет, который необходим владельцу загородной недвижимости: антиударное, небьющееся, низкоэмиссионное (не пропускает ультрафиолетовые лучи внутрь и не даёт выходить теплу отопительных приборов наружу) и т.п.

С экологической точки зрения материал почти идеален: пожаробезопасен и не выделяет токсичных веществ на солнцепёке — до 500 градусов. Вес этого профиля в четыре раза меньше металлического, и это существенно при использовании конструкций таких размеров, как окна в нашем доме. Но что ещё важнее, в отличие от дерева, пластика и алюминия, готовое окно практически не подвергается ни деформациям, ни эрозии. Это значит, что кроме регулярного протирания, у хозяина не будет с ним никаких забот.

Владимир Микушин, гендиректор ООО «Стеклопластик»:

— С эстетической точки зрения стеклокомпозитный профиль ничем не уступает пластику или дереву. Всё зависит от ваших потребностей. Тысячи цветов, имитации текстур ценных пород дерева, шпон — всё что угодно. Мы даже специально провели испытания шпонированного покрытия. Три недели стеклокомпозитный профиль со шпоном дуба пролежал в воде. Достали в том же виде, в каком и положили. Шпон не отслоился во время «купания» и не потрескался после того, как высох. Хотя, конечно, это уже лишнее — шпонируются только те части профиля, которые обращены в интерьер. Со стороны фасада их достаточно просто окрасить.

steklokompozit.ru Если вам нужно остеклить большое пространство или поставить высокую раздвижную дверь, стеклокомпозит будет стоить не дороже своих аналогов из алюминия. Если же вы захотите испытать новый материал в обычной квартире и поставить себе стеклокомпозитные окна, они обойдутся вам примерно в полтора раза дороже пластика, зато значительно дешевле дерева.

Стеклянные дома

Концепция «стеклянного дома» принадлежит прославленному немецкому архитектору Мису ван дер Роэ, работы которого во многом определили облик городской среды XX века. В конце 40-х он спроектировал знаменитый Фарнсуорт Хаус — приподнятый над землёй стеклянный куб площадью 140 м, вообще не разделённый на комнаты. По окончании работ заказчица подала на художника в суд и проиграла процесс. Сейчас в доме находится музей.

Практически одновременно свой стеклянный дом создал лучший ученик и последователь Миса ван дер Роэ — Филип Джонсон . Дом Нью-Канаан в Коннектикуте также построен из стекла и металла в форме прямоугольника и представляет собой единое пространство, разделённое лишь предметами мебели. Единственное отдельное помещение внутри — цилиндрическая ванная комната. Джонсон построил дом для себя и пользовался им только по выходным. Сейчас там тоже проводятся экскурсии.

Несколько лет назад своё стеклянное чудо появилось и в России. Архитектор Андрей Тигунцев построил жилой дом, в котором остеклено больше половины фасадов, в Иркутске, на берегу озера Байкал, где зимой бывает -50. Внутреннее пространство делится на две части: открытую, почти целиком единую, и приватную, спрятанную от посторонних глаз. В доме и сейчас с комфортом живёт семья из трёх человек.

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