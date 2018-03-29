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KitchenAid выпустила новую бытовую технику из чёрной нержавеющей стали
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KitchenAid выпустила новую бытовую технику из чёрной нержавеющей стали 

Salon.ru 3 часа назад
Фото: Salon.ru
Бренд KitchenAid всегда славился созданием бытовой техники профессионального уровня и неповторимого дизайна. Подтверждение тому — новая линейка крупной бытовой техники из нержавеющей стали матового черного цвета KitchenAid Black Stainless Steel.
Разработанная, чтобы выделяться, линейка товаров предлагает любителям кухонной роскоши смелые эстетические решения и непревзойденное качество. Гармоничное сочетание стильного черного матового покрытия, элегантной качественной отделки и корпусных деталей из нержавеющей стали открывает новые возможности для дизайнерских решений и позволяет технике идеально вписаться в любой интерьер.
Уникальная серия встраиваемой бытовой техники KitchenAid совмещает в себе новые тенденции и аутентичный вид, позволяя преобразить кухню в галерею искусства. Мягкий шлифованный металл, фирменные хромированные детали и особая текстура ручек, которые словно покрыты атласом, придают коллекции исключительно современный вид. Благодаря глубокому темному цвету и специальному покрытию поверхности, чёрная нержавеющая сталь устойчива к появлению пятен и отпечатков пальцев. Это важное преимущество новой линейки устройств, которая всегда сохраняет потрясающий вид.
Новая линейка KitchenAid Black Stainless Steel создана для страстных кулинаров, которые хотят почувствовать себя профессиональными шеф-поварами на собственной кухне. В дизайне из тёмной нержавеющей стали доступны: духовой шкаф, микроволновая печь, а также шкаф для подогрева посуды.
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