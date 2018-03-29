Как создать интерьер в стиле ар-деко: 6 экономичных способов 

За ар-деко закрепилась репутация дорогого стиля, и раньше это было справедливо. Возникший в эпоху между двумя мировыми войнами прошлого века, ар-деко стал ассоциироваться с джазом, жизнью в стиле «Великого Гэтсби» и роскошными отелями.
Фото: John Lewis
В современных квартирах «чистый» ар-деко создать практически невозможно. По большому счету, и не нужно — воссоздать стиль прошедшей эпохи помешают такие мелочи, как новая модель кроссовок в прихожей или ноутбук на столе.
Сегодня ар-деко — это своеобразная игра образов, которые нужно умело добавлять в современный стиль, украшая его. И точно не обязательно добавлять дорогие аксессуары — масс-маркет в своих последних коллекциях «проникся» этим стилем и позволит нам привнести в свои квартиры немного роскоши. Разбираемся, как это сделать.
Фото: Anthropologie
1. Полюбите желтые металлы
Сейчас в моду вошли желтые металлы: латунь, медь, золото. Ар-деко «любит» такие вещи, а вписать их в современный интерьер можно разными способами: купить красивый поднос и использовать не по прямому назначению, а как аксессуар, искать рамы для картин и зеркал, подсвечники и другой декор именно в желтом металле. Обратите внимание на масс-маркет, там можно найти то, что понравится.
Фото: H&M Home
2. Повесьте круглое зеркало-солнце
Одна из «визитных карточек» стиля ар-деко — круглое зеркало с рамой, напоминающую солнце. В таких интерьерах его размещают над камином в гостиной. Если у вас есть фальш-камин — вы знаете, что делать. Если нет, не проблема. Зеркало может найти свое место и над комодом в спальне.
Фото: H&M Home
3. Используйте геометрические принты
Стиль ар-деко любит необычную геометрию. Для того чтобы использовать подобные принты в интерьере акцентно и в случае необходимости быстро заменить, ищите подходящий текстиль.
Фото: Zara Home
Фото: Zara Home
4. Обратите внимание на экзотические принты
Экзотические принты — не редкость для стиля ар-деко. Птицы, яркие цветы — они смотрятся красиво, но использовать их нужно аккуратно и дозировано. Например, в текстиле для стола.
Фото: H&M Home
Или в виде чехлов для подушек.
Фото слева: ИКЕА. Фото справа: H&M 5. Проявите фантазию
Большое зеркало в раме можно сделать с помощью полиуретановых молдингов, окрашенных в нужный цвет, и обычного большого зеркала. Получится бюджетное решение вполне в духе стиля.
Дизайн: Вера Тарловская
Комод из ИКЕА цвета темного дерева с помощью замены ручек тоже можно преобразить и вписать в интерьер в стиле ар-деко. Посмотрите другие идеи, как преобразить мебель шведского бренда, среди них есть и подходящие решения.
Дизайн: Вера Тарловская
6. Не используйте слишком много вещей в этом стиле
Для того чтобы подчеркнуть аксессуары ар-деко и придать им нужной значимости в интерьере, их должно быть немного. Иначе декор начнет «спорить» друг с другом и из изысканного ар-деко получится навязчивый китч.
Фото: ИКЕА