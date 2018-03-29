Онлайн-курс для всех, кто хочет сделать ремонт самостоятельно

Как сделать ремонт мечты своими руками и потратить меньше — меньше сил, меньше нервов и, конечно же, денег? Не бывает такого, скажете вы. Дарья Пикова, дизайнер интерьеров, ведущая самого популярного аккаунта о дизайне в русском «Инстаграме» (http://instagram.com/pikova_design/) и руководитель школы дизайна, считает иначе.

Дарья Пикова, дизайнер интерьеров

Дарья Пикова — ведущая самого популярного аккаунта о дизайне в русском «Инстаграме» (http://instagram.com/pikova_design/) и руководитель школы дизайна.

Чтобы получился идеальный дом, в котором будет приятно и комфортно жить, необходимо тщательно подготовиться к ремонту. Без подготовки — сами понимаете, какой результат получится. И тут у каждого человека есть всего лишь три пути по дороге к идеальному ремонту.

Первый — самый простой: пригласить профессионального дизайнера. Да, мероприятие затратное, но такова жизнь. Второй вариант сложнее, более длительный и с риском совершения ошибок, но самый дешёвый — искать информацию самостоятельно на нашем портале или в других источниках. И третий — научиться с нуля самостоятельно создавать дизайн-проект с помощью профессионалов.

Онлайн-курс «Сам себе дизайнер» рассчитан как раз для людей, которые не сталкивались никогда в жизни с вопросами дизайна. Об успешности курса свидетельствуют более 300 студентов последних 5 потоков курса из 25 стран мира (среди них даже есть Гана и Люксембург!), так как учиться можно из любой точки планеты, имея доступ к Интернету и компьютеру.

По статистике, 18% выпускников курса хотят связать свою жизнь с дизайном после прохождения курса, несмотря на то что всего изначально планировали создавать проект лишь для своей квартиры или дома.

Этот курс даст вам базовые знания по основам дизайна: стиль, композиция, цвет, материалы, освещение. Вы сможете разработать стилистику будущего интерьера, подготовите базовый набор чертежей для строителей. Посмотрите работы выпускников.

На курс берут не всех, а только тех, планирует ремонт или находится уже в этом процессе, мечтает о собственном стильном и идеальном доме или подумывает связать свою жизнь с дизайном, но получать высшее образование пока не готов. Идеальный шанс «попробовать воду».

Программа курса предполагает активное вовлечение и выполнение домашних заданий. Но результат будет того стоить. Множество отзывов можно прочитать на сайте школы (https://school.pikova.com/otzyvy/), а нам больше всего понравился этот:

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