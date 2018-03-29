Дизайн-инспекция: идем в магазин немецкой сантехники за свежими идеями

Казалось бы, чем может поразить ванная комната? Раковина, ванна, душ — стандартный набор для большинства. И всё на этом? А вот и нет! Есть специалисты, создающие такие решения для ванных комнат, от которых дух захватывает. Хотя и прячутся эти решения за известной немецкой педантичностью и нежеланием кичиться своей уникальностью.

К примеру, так делает известный бренд Keuco, во флагманский шоурум которого мы и отправились.

Шоурум находится в удобном месте — Космодамианская набережная, 4/22, к. Б. Поехали не одни, а взяв по традиции с собой профессионала.

Архитектор Наталия Елисеева согласилась провести экскурсию и посвятить нас во все тонкости лучших идей компании. За что большое ей спасибо!

Наталия Елисеева, архитектор

Окончила МАРХИ, член Союза Архитекторов, член ASAI.

— Мне очень нравится принцип создания этой мебельной композиции — готовый конструктор для архитекторов для воплощения самых интересных идей в проектировании ванной комнаты. Хотя мебельная группа из этой линейки может иметь практически любые размеры. Бесшовная столешница может достигать 280 сантиметров в длину. И вообще, это модульная система, в которой ящики бывают навесными или стоят на полу, имеют самую разную ширину, а столешница может быть глубокой или узкой — 43 или 55 сантиметров.

Вариативность модульной системы очень важна для архитекторов в творческом процессе, чтобы создать красивую мебельную композицию и удовлетворить все пожелания заказчика. Изысканная гамма цветов и в какой-то степени универсальная: можно предположить, что эти цвета будут актуальны ещё долгое время. И конечно, мне очень нравится зеркало, которое завершает концепцию! Оно вторит размерам мебели и может меняться и подстраиваться под неё.

Keuco славится своими зеркальными шкафчиками с множеством вариантов наполнения и широкой размерной линейкой. Именно здесь появились первые в мире зеркальные шкафчики с возможностью подогрева, чтобы зеркала не запотевали. Тонкая фольга между двумя зеркальными полотнами волшебным образом решает эту задачу.

Зеркальные шкафы могут быть навесными или встроенными, причём минимальная глубина — восемь сантиметров, а для мелочей в ванной это уже достаточно. Внутри могут быть просто полочки или ящички, в том числе потайные, с розетками, что очень удобно. Есть модель с маленьким косметическим зеркалом, которое крепится на магнитах и его можно снять. Ну и отдельно хочется обратить внимание на сенсорные кнопки у каждого зеркала, которые заодно играют роль диммеров. Температуру света и его насыщенность можно менять одним прикосновением — это ли не мечта любой женщины!

Эта душевая система — гордость бренда, и я как архитектор прекрасно понимаю почему. Немецкая простота и лаконичность обязательно понравятся любителям минимализма и нелюбителям уборки. Всего две небольшие детали выполняют все функции, которых мы ждём от душевой.

Это и запорный вентиль, и переключатель на целых три потребителя, и вывод под ручной душ, и даже держатель для него. Диаметр конструкции с термостатом составляет всего 9 сантиметров, а глубину имеет 8 сантиметров. Это дает возможность архитекторам находить новые рациональные решения даже в малогабаритных санузлах, ведь встроенные душевые системы в ванной — это уже данность нашего времени с точки зрения эстетики и удобства.

Аксессуары в наше время перестали быть чисто утилитарной необходимостью. С их помощью можно подчеркнуть общий стиль ванной комнаты, дополнить линейку мебели и сантехники. Именно это делает Keuco, обращая особое внимание на качество. Я по своему опыту знаю, что аксессуары даже от премиальных брендов с годами выходят из строя: крепёж расшатывается, покрытие стирается и выглядит это непривлекательно.

А вот Keuco называет аксессуары одним из своих приоритетных направлений. Попробуйте хорошенько исследовать предметы из новой коллекции, и станет ясно, что они будут служить вам не просто годами, а десятилетиями. Ну и, само собой, современный немецкий дизайн визуально очень привлекателен и актуален: минималистичные формы, чёткие прямые линии, а в отдельных коллекциях чувствуется даже некая брутальность. Всё это подчёркивает индивидуальность бренда.

Продуманность в дизайне аксессуаров до мелочей помогает почувствовать себя в ванной комнате очень комфортно. Тут и дозатор для мыла, и всевозможные держатели, полочки с пластиковыми вставками, которые можно легко достать, чтобы почистить. Есть даже салфетница для влажных салфеток или влажной туалетной бумаги. Предусмотрено буквально всё. Кстати, все аксессуары сделаны на заводе в Германии, в то время как другие немецкие бренды давно перенесли своё производство в Китай.

Вот как выглядят раковины, которые дарят вам физический и психологический комфорт при умывании. Keuco предлагает их вместе со своей мебелью. Они гораздо удобнее раковин с высоким бортом, о которые многие боятся удариться или расплескать воду. Все они широкие, с плавными изгибами и с очень тонким бортиком. Даже если он поднимается над уровнем столешницы, то совсем немного. Поэтому у нас достаточно пространства, чтобы умываться и не бояться разбрызгать воду.

И выглядит это очень элегантно — свободное пространство и чистые линии. Такая конструкция раковины не просто в моде, она будет служить вам долгие годы и вызывать только положительные эмоции. Кстати, кредо компании: мы пользуемся тем, что производим. И это действительно так! Может быть, поэтому тут всё действительно настолько продумано — ведь сам себя не заставишь покупать то, что неудобно.

Невозможно пройти мимо новой коллекции смесителей, которые имеют форму единицы. С одной стороны, это дизайнерское заявление (мы на первом месте), а с другой — ещё один способ сделать умывание более удобным. Попробуйте вымыть руки — и поймёте, что у вас нет контакта ни со стволом смесителя, ни с раковиной, только с водой. Всё это благодаря углу наклона подачи воды в 45 градусов. Кстати, эти смесители ещё и весьма экологичны, ведь вода в них автоматически смешивается с воздухом и благодаря этому расход её составляет всего 6 литров в минуту.

При взгляде на смесители сразу же возникает вопрос: а кто же их придумал? Разработкой внешнего вида всех продуктов для Keuco занимается немецкий дизайнер Доминик Тесcеро, который вместе со своей группой работает недалеко от Берлина. Его почерк уже давно стал визитной карточкой бренда и отражается в дизайне каждой коллекции. Доминику удалось поймать баланс между эстетическими и функциональными качествами продуктов и каждый раз создавать именно то, что нужно потребителю.

Удобство в ванной комнате — это не только управление сантехникой. Иногда это элементарная возможность принять желаемое положение, например сесть. И на этот случай у Keuco есть два решения для разных ситуаций. Во-первых, это сиденье для душа, которое крепится прямо к стене. Очень удобно, если вам хочется подольше побыть под струями воды или вы хотите прямо в душе выполнить какие-то косметические процедуры. Сиденье подойдёт как для просторных душевых, так и для классических кабин, оно настолько компактное, что вы вряд ли будете обращать на него внимание.

Во-вторых, это табурет, который можно двигать, переносить, использовать вообще вне душа или ставить в ванну. Он не будет скользить, на нём очень приятно и удобно сидеть, он выдерживает вес в 120 килограммов. Если кому-то в доме нужна помощь во время водных процедур, то этот табурет — настоящее спасение.

Это ещё одна коллекция смесителей, которая сразу привлекает внимание своими сложными оттенками. Мне больше всего нравится первый — что-то среднее между золотом и латунью, но выглядит интереснее и может оживить современный интерьер. Всего оттенков шесть — три матовых и три глянцевых, причём каждое покрытие смотрится очень достойно и долго эксплуатируется.

Ко всему прочему Keuco — это компания, которая полностью открыта для своего клиента и предлагает ему уникальный сервис. Гарантия на всю продукцию бренда — 5 лет, но даже после этого срока компания даёт клиенту возможность пользоваться всеми сервисными благами.

Покупатель может прийти в шоу-рум на экскурсию, чтобы узнать побольше, или даже съездить в Германию на фабрику, чтобы удостовериться, что не зря отдаёт деньги. И никто не будет ему препятствовать! Надёжная репутация — это действительно вещь, которую не создашь ни рекламной кампанией, ни выставочным дизайном.

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