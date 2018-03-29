10 идей дизайна стен панелями

Дизайн стен панелями уже давно стал трендом в оформлении интерьера в разных стилях, особенно современных. Среди панелей выделяются варианты с имитацией пород древесины, бетона, прозрачные панели и панели с орнаментом. В этой подборке мы покажем самые интересные идеи для оформления ваших стен.

Панели с имитацией древесины

Стены из натурального дерева характерны для многих стилей интерьера, включая классику, минимализм и другие. Современные панели с имитацией древесины призваны сделать подобную отделку более лёгкой и доступной в условиях городских квартир. Такие панели могут быть выполнены из разных материалов, включая МДФ — самый практичный вариант.

Мы нашли для вас как фотографии для вдохновения, так и реальное предложение фабрики Sofia. С помощью таких панелей можно оформить интерьер на уровне международного дизайна. Дополнить панели следует фирменным плинтусом Invisible, который позволяет современным образом оформить стык паркета и настенных панелей.

Такие панели можно использовать для акцентной стены, блока на стене за телевизором и других зон квартиры или дома. Интересно, что профессиональные модели имеют допуск 0,05 мм, то есть стыкуются практически без зазоров. Кстати, как раз такой показатель мы нашли у этого бренда.

Декоративные панели под бетон

Дизайнерские панели с имитацией бетонной поверхности могут быть разными: в форме бетонных плит прямоугольного формата, в виде сплошного бетонного покрытия без швов или же в виде акцента, когда лишь одна стена в комнате оформлена под бетон. Такой вариант сейчас популярен в современных интерьерах в разных стилях, не только в характерном лофте.

Декоративные панели под дерево с необычными эффектами

Кроме простой имитации древесины, есть декоративные панели под дерево с модными рисунками, копирующими не просто бук, дуб или другую знакомую нам породу дерева, но и более оригинальные. Например, с лёгким винтажным эффектом, несколькими оттенками на одной панели или имитацией ценных пород дерева (палисандр, эбен и прочие).

— С дизайном интерьера гостиной можно работать по принципу контраста: тёмные стены, оформленные декоративными панелями под дерево, отлично сочетаются со светлым полом, мебелью и потолком.

sofiadoors.com Панели с эффектом 3D из полиуретана

В 2018 году будут популярны и панели из полиуретана. Сейчас они особенно активно используются в скандинавских, польских и британских интерьерах. Они могут иметь волнообразный рисунок, быть составленными из элементов с разной формой и размером, а также находиться на разных уровнях.

Панели с волнообразным орнаментом

Среди панелей из полиуретана особенно стоит выделить варианты с орнаментом в виде волн, который одновременно и создаёт динамику в интерьере, и делает атмосферу более расслабляющей. Они будто задают ритм настроению комнаты, при этом очень успокаивающий.

Прозрачные панели-экраны

Такие панели используются как для визуального разделения зон в одной комнате, так и для декора ниш и перегородок, стен и даже в формате декоративных ставней для окон (внутри интерьера). Обычно они дополнены геометрическим (например этническим) орнаментом: марокканским или даже в стиле ар-деко.

Панели в стиле параметрика

Параметрический дизайн стал одним из тех трендов, которые только набирают обороты в России, но вскоре станут мощной и стабильной тенденцией. Параметрическими орнаментами называют те, что созданы с помощью компьютера, по алгоритму, а не художником-дизайнером.

Панели с подсветкой

Особенно красиво получается, если дизайнер решит включить дизайн стены или ниши панелями в общий сценарий освещения в комнате. Панели с рисунком волн, с интересным рельефом или фактурой становятся ещё более эффектными, с продуманной подсветкой.

Екатерина Бондаренко, эксперт фабрики Sofia:

— Связующим звеном между полом и потолком могут выступить потолочно-стеновые панели. Наши панели, двери и плинтусы выпускаются в едином дизайне, что позволяет дизайнеру создать идеально гармоничную комбинацию.

sofiadoors.com Стеновые панели в стиле неоклассика

Такие панели используются в стиле неоклассика и классика и создают уникальный аристократичный образ. Если ранее нужно было использовать отдельные молдинги, то теперь в продаже есть целые комплекты или секции для дизайна конкретной акцентной стены или всех стен в комнате.

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Пузырьковые панели

Пузырьковые панели — тренд в дизайне загородного дома в Подмосковье, так как идеально подходят для оформления комнаты отдыха, тренажёрного зала, бассейна и многих других помещений для отдыха. Они могут как зонировать пространство, так и быть смонтированными у стены.

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