Чем украсить стены: 20 бюджетных находок с AliExpress 

1. Стикер «Сова» (98 руб.)
AliExpress славится большим ассортиментом стикеров. Найти можно что угодно. Наше внимание привлекла такая цветная сова.
2. Наклейки в скандинавском стиле (178 руб.)
Стикеры с минималистичным дизайном, которые украсят собой скандинавский интерьер.
3. Металлические постеры (240 руб.)
Постеры, которые отлично впишутся в холостяцкую берлогу.
4. Ловец снов (243 руб.)
Ловец снов — аксессуар в этническом стиле, а они сейчас в тренде.
5. Птицы на стену (267 руб.)
Стаей таких птиц можно украсить пустую стену или обрамить телевизор. На выбор несколько цветов.
6. Бабочки (63 руб.)
Вариант попроще и подешевле — бабочки. Есть чёрно-белые и цветные.
7. Бумажная гирлянда (85 руб.)
Гирлянда, которую можно сделать праздничным украшением или элементом повседневного декора.
8. Винтажная карта (59 руб.)
Карта, которая добавит винтажного шика интерьеру.
9. Акварели с растениями (220 руб.)
Картины с изображениями растений будут органично смотреться в скандинавском интерьере или в комнате в экостиле.
10. Мини-стеллаж (210 руб.)
Эти аккуратные уголки можно прикрепить к стене разным образом и использовать для хранения полезных и красивых мелочей.
11. Грифельное покрытие (106 руб.)
Такое покрытие клеится к любой поверхности, как стикер, и превращает её в подобие школьной доски. На нём можно рисовать или оставлять заметки.
12. Крючок-олень (144 руб.)
Красивый и полезный аксессуар — крючок в виде головы оленя. На выбор три цвета: чёрный, белый и серый.
13. Бумажные цветы (136 руб.)
Бумажные цветы и листья, из которых можно создать оригинальную настенную композицию.
14. Зеркальные стикеры (74 руб.)
Наклейки для создания зеркального панно или простого орнамента на однотонной стене. Формы разные — квадраты, кружки, треугольники и сердцечки.
15. Подвесной горшок (242 руб.)
Идеальный горшок для карликовых растений, которым нужен верхний полив, — налейте воду в резервуар в виде облачка и из него пойдёт «дождь».
16. Постеры для детской (119 руб.)
Эти картины с милыми животными преобразят детскую и порадуют малыша.
17. Органайзер для ванной (128 руб.)
Тканевый органайзер станет не только местом для хранения, но и украшением ванной комнаты.
18. Рыболовная сеть (238 руб.)
Неожиданный элемент для декорирования стен — такая рыболовная сеть. Она идеально подойдёт для интерьера в морском стиле. На выбор синий и белый цвета.
19. Космические постеры (216 руб.)
Эти постеры отлично будет смотреть в минималистичном интерьере. К тому же космическая тема в тренде, так что аксессуар заслуживает особого внимания.
20. Крючки-капли (180 руб.)
Ещё один вариант оригинальных крючков — на этот раз в виде капель. На выбор — восемь цветов. Крючки сделаны из дерева.