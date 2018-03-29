Чем украсить стены: 20 бюджетных находок с AliExpress

1. Стикер «Сова» (98 руб.)

AliExpress славится большим ассортиментом стикеров. Найти можно что угодно. Наше внимание привлекла такая цветная сова.

2. Наклейки в скандинавском стиле (178 руб.)

Стикеры с минималистичным дизайном, которые украсят собой скандинавский интерьер.

3. Металлические постеры (240 руб.)

Постеры, которые отлично впишутся в холостяцкую берлогу.

4. Ловец снов (243 руб.)

Ловец снов — аксессуар в этническом стиле, а они сейчас в тренде.

5. Птицы на стену (267 руб.)

Стаей таких птиц можно украсить пустую стену или обрамить телевизор. На выбор несколько цветов.

6. Бабочки (63 руб.)

Вариант попроще и подешевле — бабочки. Есть чёрно-белые и цветные.

7. Бумажная гирлянда (85 руб.)

Гирлянда, которую можно сделать праздничным украшением или элементом повседневного декора.

8. Винтажная карта (59 руб.)

Карта, которая добавит винтажного шика интерьеру.

9. Акварели с растениями (220 руб.)

Картины с изображениями растений будут органично смотреться в скандинавском интерьере или в комнате в экостиле.

10. Мини-стеллаж (210 руб.)

Эти аккуратные уголки можно прикрепить к стене разным образом и использовать для хранения полезных и красивых мелочей.

11. Грифельное покрытие (106 руб.)

Такое покрытие клеится к любой поверхности, как стикер, и превращает её в подобие школьной доски. На нём можно рисовать или оставлять заметки.

12. Крючок-олень (144 руб.)

Красивый и полезный аксессуар — крючок в виде головы оленя. На выбор три цвета: чёрный, белый и серый.

13. Бумажные цветы (136 руб.)

Бумажные цветы и листья, из которых можно создать оригинальную настенную композицию.

14. Зеркальные стикеры (74 руб.)

Наклейки для создания зеркального панно или простого орнамента на однотонной стене. Формы разные — квадраты, кружки, треугольники и сердцечки.

15. Подвесной горшок (242 руб.)

Идеальный горшок для карликовых растений, которым нужен верхний полив, — налейте воду в резервуар в виде облачка и из него пойдёт «дождь».

16. Постеры для детской (119 руб.)

Эти картины с милыми животными преобразят детскую и порадуют малыша.

17. Органайзер для ванной (128 руб.)

Тканевый органайзер станет не только местом для хранения, но и украшением ванной комнаты.

18. Рыболовная сеть (238 руб.)

Неожиданный элемент для декорирования стен — такая рыболовная сеть. Она идеально подойдёт для интерьера в морском стиле. На выбор синий и белый цвета.

19. Космические постеры (216 руб.)

Эти постеры отлично будет смотреть в минималистичном интерьере. К тому же космическая тема в тренде, так что аксессуар заслуживает особого внимания.

20. Крючки-капли (180 руб.)

Ещё один вариант оригинальных крючков — на этот раз в виде капель. На выбор — восемь цветов. Крючки сделаны из дерева.