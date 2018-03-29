Как поднять настроение с помощью интерьера: советы для каждой комнаты

Вспомните, что обычно поднимает вам настроение? Любимые занятия, вещи, музыка или даже цвета в окружающей обстановке? В это предлетнее время, когда многие из нас ещё не пришли в себя после авитаминоза, положительные эмоции особенно важны. Сегодня мы расскажем, как простыми и не очень простыми способами поднять настроение своему интерьеру, а заодно и самому себе. Ведь ваш интерьер — отражение состояния вашей души.

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Гостиная

В гостиной мы проводим вечера после работы, общаемся с семьёй и встречаем гостей, а значит нужно, чтобы хорошее настроение в этой комнате передавалось всем и по возможности оставалось с вами, даже если вы покинете комнату. Простой способ сделать это — поставить на видном месте вазу с фруктами или сладостями. Они будут радовать глаз, их можно попробовать, чтобы зарядиться энергией. Ещё один способ —— незаметный глазу, но очень действенный: аромат для дома. Выбирайте цитрусовые или свежие ароматы, которые напомнят о лете, а заодно и об отпуске.

Чуть более сложный способ поднять настроение гостиной — выбрать новый текстиль. В первую очередь шторы, более лёгкие или более яркие чем те, что украшали ваши окна зимой. А уж если вы решили действовать серьёзно, то попробуйте заменить обивку на диване или креслах, особенно, если на ней заметны потёртости и пятна. Не ждите подходящего повода, сделайте это прямо сейчас! Увидите, как изменится гостиная и вы вместе с ней.

Кухня

Кухня — это помещение, которое меньше других поддаётся переменам, ведь надоевшую мебель в ней так легко не поменяешь. Но может быть, вы всё-таки на это решитесь? Тогда пусть ваша кухня будет необычной и каждый раз вызывает восторг у вас и у ваших близких. Можно выбрать для неё непривычный цвет, например весенний оттенок авокадо, ненавязчивый и сдержанный, но такой приятный для глаз. Мы нашли подобный среди новинок немецкого производителя кухонь Nolte Küchen и влюбились с первого взгляда.

Ещё можно обратить внимание на последние кухонные тренды, это металлы и всевозможные эксперименты с ними. Например эффект ржавчины, который на самом деле выглядит весьма благородно и вполне нейтрально. Вас удивят ощущения от прикосновения к такому фасаду, а ведь тактильный контакт — это очень важно, особенно когда проводишь на кухне много времени.

Но конечно, менять кухню целиком, чтобы поднять ей настроение, необязательно. Достаточно добавить акценты, которые изменят её образ и ваше отношение к ней. Например, открытые полки, даже если вам не нравится использовать их по прямому кухонному назначению, могут сослужить вам хорошую службу. Расставьте на них яркую посуду, декор, вазы или даже книги, продумайте композицию — и увидите, как поменялась кухня. Отдельный стеллаж или всего пара полок, а настроение улучшится!

И главное — поддерживайте порядок не только снаружи, но и внутри. Ведь именно в кухонные шкафчики мы заглядываем так часто и на бегу, и в них всегда так много бутылочек, пакетиков, коробочек и мешочков. Стоит один раз всё рассортировать и разложить по местам, и вы увидите, насколько приятнее вам находиться на собственной кухне. Конечно, здорово, если шкафы изначально будут оборудованы удобной системой хранения — это настоящий подарок для любой хозяйки.

Ну и на десерт мы приготовили вам сюрприз! Почти всем нам настроение поднимает любимая музыка, и слушать её можно и нужно прямо на кухне, когда вы готовите или моете посуду. Можно включить её на телефоне или ноутбуке, но немецкая компания Nolte Küchen предлагает более оригинальное или удобное решение.

С 8 марта по 31 декабря 2018 года к каждому гарнитуру, который будет заказан в салонах Nolte Küchen, будет прилагаться встраиваемая музыкальная Bluetooth-система. Управлять музыкой можно с любого устройства без дополнительного программного обеспечения.

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Спальня

Спальня — это наше личное пространство, которое должно настраивать на отдых и быть немного романтичным. Чтобы засыпать и просыпаться с приятной улыбкой на лице, добавьте в интерьер то, что подарит вам не только психологический, но и физический комфорт. Например новое постельное бельё самой красивой расцветки и обязательно приятное на ощупь. А ещё отличное решение — живые цветы, срезанные или в горшках, которые будут сопровождать ваш сон приятным ароматом.

Не обойтись и без правильного освещения, а для спальни лучше всего, если оно будет естественным. Поэтому постарайтесь убрать с окон всё лишнее, повесьте зеркало так, чтобы оно хотя бы частично отражало солнечный свет. Вы почувствуете, как каждое утро ваша энергия растёт. А вот на ночь, наоборот, позаботьтесь о полной темноте, и лучшее решение — это жалюзи или рулонные шторы, которые днём можно свернуть, чтобы не мешать свету проникать внутрь. Ваш сон станет полезным, а настроение лучше.

Ванная

Ванную комнату почему-то до сих пор иногда воспринимают как утилитарное помещение, но ведь это не так. Современные душевые системы, качественные отделочные материалы и огромный выбор аксессуаров позволяют превратить ванную в ваш собственный спа-уголок, где всё будет идеально. Попробуйте понять, почему ванная комната перестала вас радовать. Может быть, проблему решит новый яркий диспенсер для мыла или шторка для душа.

А ещё проверьте, в каком состоянии находятся ваши полотенца — может быть, их давно пора заменить на новые, пушистые, просто всё это время вы этого не замечали? Заодно обратите внимание на освещение, ведь в стандартных ванных комнатах нет окон. Стоит заменить лампы, чтобы они были с более холодным или более тёплым светом.

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