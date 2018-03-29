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5 секретов уютного и оригинального помещения
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5 секретов уютного и оригинального помещения 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Секрет №1  У вас вся мебель расставлена по линеечке вдоль стен? Это просто скучно и непродуктивно. Выдвинете диван поближе к центру комнаты, а напротив него поставьте кресло. Таким образом, у вас получится зона для близкого общения с собеседником, и освободится пространство для полок с книгами или аквариума. Этот отличный прием визуально делает помещение больше.
Секрет №2  Оставьте «гарнитуры» бабушкам. Конечно, в СССР заполучить комплект мягкой югославской мебели было счастье, но сегодня кресло не должно быть таким же, как диван. Проявите фантазию. Это ваша комната, она не должна быть безликой.
Секрет №3  Многие предметы интерьера: кресла, прикроватные тумбочки, лампы и тому подобные, хорошо смотрятся в парах. Но не увлекайтесь симметрией. Жилое помещение не должно быть похоже на витрину мебельного салона. «Разбавьте» спальню стулом необычной формы или комодом.
Секрет №4  Делайте перестановку чаще. Совсем не обязательно идти за новой мебелью в магазин. Возможно, что поставив письменный стол в другой угол и заменив обивку на диване, вы получите совсем другой вид кабинета. Иногда достаточно обновить лишь небольшие детали/
Секрет №5  Не забывайте про свет. Распределите лампы по всей комнате, чтобы не оставалось темных углов. Люстра, бра на стене, подсветка картин, торшер, подсвечники с абажуром — каждый из светильников создает новую атмосферу в комнате.
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