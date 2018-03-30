Уйти от бежевого: как отремонтировать кухню без ошибок

Большинство россиян обновляет кухню, чтобы ликвидировать беспорядок — свидетельствует недавний опрос. Этой целью, затевая ремонт, руководствовались 69% домовладельцев. Почти треть опрошенных в процессе исследования Houzz Kitchen Trends 2018 склоняется к бежевому цвету, современному стилю (от 27% до 31% в зависимости от возраста), керамической плитке (34%) и линолеуму (31%). Более половины опрошенных обращаются за помощью к профессионалам (55%) и меняют стиль кухни (63%). Для всех, кто работает над интерьером самостоятельно или хочет точнее донести желания техническим специалистам и дизайнерам, Kleo.ru перечисляет частые и досадные ошибки и узнал, как их решить.

1. Смелее работайте с цветом

​«Светлая» кухня в суровых российских реалиях кажется правильным вариантом — непогоду за окном сглаживают молочные и песочные оттенки. Интерьеры становятся похожими друг на друга: согласно исследованию, чаще всего в кухнях встречаются бежевые стены (31%) и пол (17%), белые шкафы (20%) и серые столешницы (19%). Все же не решаетесь на яркий интерьер? Начните с малого: полки и столы легко заменить, стены — перекрасить, не трогая всего остального.

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2. Выберите удобное место для раковины

Пока вы моете посуду в углу, как минимум три ящика шкафов становятся недоступны — как вам, так и вашим коллегам по кухне. Ради окна можно пойти на жертвы, но в любых других ситуациях стоит установить раковину в более просторном месте.

Автор: Camilla Banks Interior Design — Другие интерьерные решения: кухни

3. Продумайте системы хранения и не перебарщивайте с открытыми стеллажами

Абсолютная «прозрачность» кухни хороша лишь на первый взгляд. Представьте, как будете вытирать пыль с десятков емкостей и полок, и убирать все со столешницы каждый раз, когда захотите ее вымыть. Если сможете спрятать в шкаф все, вплоть до тостера, работы будет меньше.

Автор: Lewis Alderson & Co. — Больше дизайнерских идей: кухни

Автор: Lewis Alderson & Co. — Больше дизайнерских идей: кухни

4. Помните о рабочих поверхностях

Расположив главные элементы кухни, проясните ситуацию с мелкой бытовой техникой: если места почти не осталось, блендеры и микроволновки могут занять единственные свободные участки — и готовить будет негде.

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5. Предпочтите выдвижные полки обычным

Один из главных способов ликвидации беспорядка, к которому стремятся при переделках. С таким устройством шкафа у вас все будет на виду.

Автор: Reliance Design, Build, Remodel — Просматривайте фото дизайна интерьеров: кухни

6. Рассчитайте расстояния

Если раковина, плита и холодильник слишком далеко друг от друга, вам придется кружиться по кухне с продуктами в руках. В то же время плиту по понятным причинам не стоит ставить вплотную к холодильнику.

Автор: Domus Nova — Просматривайте фото дизайна интерьеров: кухни

7. Оборудуйте несколько источников света

«Чтобы избежать холодной и неуютной атмосферы, дополните верхнее освещение точечным светом — у плиты и других рабочих поверхностей, — а также декоративной подсветкой, которая подчеркнет дизайн, — советует главный редактор Houzz Елена Амбросимова. — Одной люстры здесь будет недостаточно».

Россияне, однако, предпочитают именно этот тип освещения. Люстру выбрали 48% респондентов, уже сделавших ремонт, занимавшихся им в момент опроса или готовившихся обновить кухню в течение трех месяцев. Встроенные и подвесные светильники тоже популярны — их решили установить 34% и 28% опрошенных.

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8. Не переборщите со сталью

Всегда есть опасность, что кухня станет безжизненной — похожей на ресторанную, в лучшем случае. Чтобы этого не допустить, попробуйте внести в кухню жизнь с помощью натуральных материалов и растений. Дерево и зелень сделают комнату более дышащей и не такой стерильной.

Автор: Katie Leede & Company Studio — Просматривайте фото дизайна интерьеров: кухни

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9. Не забывайте про мусор

Крупные корзины с откидной крышкой и любые другие конструкции лучше спрятать внутрь шкафов. Встроенные системы хранения мусора, обычное ведро внутри ящика — что угодно, лишь бы не на виду.

Автор: Kitchen & Bath Concepts of Pittsburgh — Другие интерьерные решения: кухни

10. Найдите место для розеток

Недостаток розеток — досадная деталь, которая может испортить любую кухню. Позаботьтесь, чтобы было куда воткнуть чайник, миксер, блендер, телевизор, смартфон и другую технику — и спрячьте дополнительные розетки внутри столешницы, шкафа или люстры.

Автор: 45 KILO — Другие интерьерные решения: кухни