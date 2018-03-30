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Стиль JoyArty: интерьер с акцентом
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Стиль JoyArty: интерьер с акцентом 

Клео.Ру 44 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Джорджио Армани, непревзойденный гений стиля, говорил: «Чтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях». JoyArty, бренд актуального фототекстиля, считает, что именно детали делают стиль.
Мы обновляем гардероб часто и с удовольствием. А интерьер? JoyArty предлагает менять окружающее пространство, расставляя акценты. Украсьте стены живописными панно, переоденьте подушки в декоративные наволочки, поменяйте шторы. Всего за один день, благодаря вниманию к деталям, ваш дом преобразится, заиграет новыми красками.
JoyArty приглашает вас на стильный интерьерный шопинг. Высококачественный текстиль, выполненный в технике сублимационной печати, красочен и натуралистичен, износостоек и практичен, гигиеничен и безопасен.
Жизнеутверждающее — тканевый постер «Сделай день удивительным». Цена — 999 руб.
Трепетно прекрасное — шторка для ванной «Будни фламинго». Цена — 1 500 руб.
Радостно весеннее — наволочка «Лиственная композиция». Цена — 350 руб.
Нежно успокаивающее — фотошторы «Мягкие волны». Цена — 3 500 руб.
Наслаждайтесь творческим поиском и предвкушением преображения на www.joy-joy.ru.
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