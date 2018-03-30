Китайская международная неделя моды 2018 — Коллекция от Хао Вэйминя

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — На проходящей в Пекине Китайской международной неделе моды 2018 года сегодня прошла презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Хао Вэйминя. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)