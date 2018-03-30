Студия в историческом здании в Питере: проект Владимира Березина

Историческое здание напротив Новой Голландии в Санкт-Петербурге реконструировали. Фасад остался прежним, а внутри — практически новостройка. Архитектор Владимир Березин признается, что это самая маленькая студия в его практике. И самая многофункциональная.

Для владельца квартиры это первое собственное жилье. За помощью в оформлении интерьера он обратился за помощью к другу — архитектору Владимиру Березину.

Изначальную планировку квартиры немного изменили. Поскольку от ванны отказались в пользу душа, площадью санузла можно было пожертвовать ради встроенного шкафа для верхней одежды. Вход в санузел тоже перенесли — теперь он ведет не в прихожую, а в зону спальни.

Рядом с входом появился вместительный шкаф для хозяйственных принадлежностей. Его замаскировали белоснежными фасадами в цвет стен. Кухонный гарнитур рядом, наоборот, оставили на виду. Его собрали из двух коллекций ИКЕА

Чтобы увязать воедино все зоны студии, архитектор воспользовался приемом «переклички» отделочных материалов и цветов. Так, на кухне и в санузле использовали одинаковый керамогранит под мрамор. Верхние шкафчики кухонного гарнитура подобраны под оттенок массивной доски в спальне-гостиной.

Зеленые акценты появляются в мебели, текстиле, живых растениях и едва заметном оттенке рисунка на обоях. Ими оформили фрагмент стены за изголовьем кровати. Единственное окно расположено не по центру квартиры, и именно эту зону архитектор отвел под спальню.

Для владельца квартиры наличие полноценной спальни было даже важнее гостиной. Тем не менее, предусмотрели здесь и зону отдыха с кушеткой, которая превращается в дополнительное спальное место.

В таком маленьком пространстве архитектор активно использовал оптические иллюзии. Например, закрепил узкое зеркальное полотно от пола до потолка на самом углу стены напротив кухни. Оно трансформирует пространство и меняет восприятие всей студии.

Еще одна иллюзия — «невидимая» мебель: белый рабочий стол сливается со стеной за ним, стул рядом прозрачный, а обеденные стулья, хотя и имеют зеленый оттенок, выглядят легкими и невесомыми.

Единственное потолочное освещение во всей студии — подвес над обеденным столом. Всю остальную подсветку автор проекта расположил на разных уровнях. Функциональную светодиодную ленту закрепили не только в рабочих зонах, но и за изголовьем кровати — так оно кажется менее массивным.

Холл Отделка: краска Напольное покрытие: керамогранит, Italon Мебель: встроенные шкафы, на заказ Освещение: встроенные споты, Deltalight

Гостиная, спальня Отделка: краска; обои, Wall & Deco Напольное покрытие: массивная доска Мебель: рабочий стол, кресло-кровать — ИКЕА; стул, Arrmet; кровать с мягким изголовьем, на заказ; прикроватные столики, Zara Home Ковер: Zara Home Освещение: настольная лампа, Fabbian; бра на изголовье кровати, Aromas; подвесной светильник, &tradition

Кухня Отделка: краска Напольное покрытие: керамогранит, Italon Мебель: стол, Woodi; стулья, Kartell Гарнитур: ИКЕА Смесители: Blanco Освещение: подвесной светильник, Flos

Душевая, санузел Отделка: керамогранит, Italon Напольное покрытие: керамогранит, Italon Мебель: встроенный шкаф, тумба под раковину — на заказ Смесители: Kludi Освещение: Deltalight Раковина: Roca