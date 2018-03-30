Делаем кухню как в сериале «Отчаянные домохозяйки»

Поклонники сериала «Отчаянные домохозяйки» запомнили Сьюзан Майер как ходячую катастрофу, ведь уже в начале киноленты из-за хронической неуклюжести и таланта попадать в неловкие ситуации она умудрилась нечаянно сжечь дом соседки.

С готовкой у Сьюзан тоже не ладилось, и на протяжении восьми сезонов она испортила не одно блюдо, поэтому пробовать кулинарные «шедевры» домохозяйки решались далеко не все жители Вистериа Лейн.

Тем не менее, центральное место в доме Сьюзан занимает как раз кухня, и ее по праву можно назвать самой уютной и светлой среди других кинокухонь в сериале.

Вместе с экспертами компании Mr.Doors мы разобрали особенности оформления кухонного пространства Сьюзан Майер и подобрали для него функциональные и элегантные предметы интерьера.

Обстановка кухни Сьюзан Майер, как и у остальных домохозяек, — типично американская. И вместе с тем в ней присутствуют отличительные черты, которые и делают пространство таким удобным и эстетичным. Давайте рассмотрим кухню Сьюзан внимательнее.

В отличие от домов Габи Солис или Бри Ван де Камп дом Сьюзан нельзя назвать большим, поэтому дизайнеры-постановщики киноленты не стали делить первый этаж дома на несколько помещений, а кухню, столовую и гостиную объединили в большое цельное пространство.

По сюжету вместе с Сьюзан и ее мужем Майком в доме живут дети: их общий маленький сын и взрослая дочь Сьюзан от первого брака. Для них предусмотрели рабочее место, которое интегрировали в кухонный гарнитур и выделили при помощи декоративных балясин. Последние продублированы и в других местах: например, в оформлении лестницы.

Кстати, удобным рабочим местом пользуется и сама Сьюзан, успешный иллюстратор детских книжек.

Отдельного внимания в этом интерьере заслуживает зона столовой: домохозяйка украсила ее резной винтажной столовой группой, которая стала изюминкой кухонного пространства.

Завершающие штрихи — традиционные атрибуты американских загородных домов: кухонный остров и керамическая мойка у окна, чтобы можно было мыть посуду и заодно следить за тем, что интересного происходит у соседей.

Несмотря на многослойность и сложное деление на зоны, кухня Сьюзан кому-то может показаться излишне нейтральной. Разбавить кремово-белую обстановку кухни помогут яркие аксессуары, холодные оттенки и винтажная мебель, а состаренные текстуры и плетеный декор сделают интерьер еще более уютным и домашним.

Эксперты компании Mr.Doors проанализировали, как выглядела бы кухня Сьюзан Майер в современных реалиях, и представили удобный и детально проработанный проект кинокухни.

Как и на кухне Сьюзан, в проекте продумано множество шкафчиков и выдвижных ящиков с филенчатыми фасадами и встроенной техникой. И конечно, предусмотрено наличие кухонного острова с интегрированной в него барной стойкой и отсеком для хранения спиртного.

Не забыли и о функциональном рабочем месте. Обратите внимание на верхние шкафчики в этой зоне: их можно использовать как для посуды, так и для хранения книг, конспектов и канцелярии.

Эксперты компании Mr.Doors позаботились не только о максимальном сходстве своего проекта с кухней Сьюзан, но и о том, чтобы немного ее усовершенствовать. Например, предложили более удобную для захвата фурнитуру и современный текстиль для оформления окон, а винтажные стол и стулья в столовой заменили более современными и легкими. А петли и прочую фурнитуру спрятали внутри шкафов.

Готовое кухонное пространство идеально подойдет как неискушенной творческой хозяйке вроде Сьюзан Майер, так и более опытному кулинару.