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Покупаем квартиру в новостройке: что не так с готовой отделкой?
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Покупаем квартиру в новостройке: что не так с готовой отделкой? 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Собираетесь покупать жилье и планируете сделать в новой квартире дизайнерский ремонт? Мила Колпакова рассказала, почему в этом случае лучше отказаться от вариантов с готовой отделкой — и чем она усложнит работу дизайнера.
Если изначально не продумана грамотная планировка, мебель и декор ситуацию не спасут. Планировка — это основа.
Если вы не хотите заказывать ее у дизайнера, найдите похожую квартиру в интернете и «подсмотрите» планировку там. Не будет лишним изучить на базовом уровне основы эргономики и композиции.
Коммуникации (электрика, сантехника) уже разведены и не дадут шансов кардинально поменять расстановку мебели — розетки и все остальное распределяются относительно мебели, а не наоборот.
Большие площади под покраску, двери, плитка, массивная и дорогая мебель (диваны, кухни, шкафы) — это то, с чем легко ошибиться, но сложно заменить или исправить.
Если вы обустраиваете квартиру сами, сразу обращайте внимание на такие вещи. Не уверены в своих силах — делайте выбор в пользу нейтральных решений.
Часто мы становимся заложниками времени: люди или уже въехали в квартиру, или очень торопятся. Это значит, что все надо искать из наличия — а в нем может не оказаться качественных товаров. А заказные позиции (шторы, столярные изделия) придется приобретать у производителей, которые готовы изготовить их в минимальные сроки. У хороших мастеров такая возможность бывает редко — обычно к ним выстраивается очередь.
На обложке: дизайн-проект Милы Колпаковой.
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