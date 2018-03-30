Покупаем квартиру в новостройке: что не так с готовой отделкой?

Собираетесь покупать жилье и планируете сделать в новой квартире дизайнерский ремонт? Мила Колпакова рассказала, почему в этом случае лучше отказаться от вариантов с готовой отделкой — и чем она усложнит работу дизайнера.

Если изначально не продумана грамотная планировка, мебель и декор ситуацию не спасут. Планировка — это основа.

Если вы не хотите заказывать ее у дизайнера, найдите похожую квартиру в интернете и «подсмотрите» планировку там. Не будет лишним изучить на базовом уровне основы эргономики и композиции.

Коммуникации (электрика, сантехника) уже разведены и не дадут шансов кардинально поменять расстановку мебели — розетки и все остальное распределяются относительно мебели, а не наоборот.

Большие площади под покраску, двери, плитка, массивная и дорогая мебель (диваны, кухни, шкафы) — это то, с чем легко ошибиться, но сложно заменить или исправить.

Если вы обустраиваете квартиру сами, сразу обращайте внимание на такие вещи. Не уверены в своих силах — делайте выбор в пользу нейтральных решений.

Часто мы становимся заложниками времени: люди или уже въехали в квартиру, или очень торопятся. Это значит, что все надо искать из наличия — а в нем может не оказаться качественных товаров. А заказные позиции (шторы, столярные изделия) придется приобретать у производителей, которые готовы изготовить их в минимальные сроки. У хороших мастеров такая возможность бывает редко — обычно к ним выстраивается очередь.

На обложке: дизайн-проект Милы Колпаковой.