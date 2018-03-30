Шикарная квартира в Бейруте: 370 метров, 3 уровня, бассейн и библиотека

На побережье Средиземного моря, в Ливане, кое-где ещё сохранились последствия военных конфликтов, но несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются жители города, для Ливана это время расцвета дизайна и архитектуры.

Завершены или приближаются к завершению многие впечатляющие, масштабные проекты (например новое здание университета по проекту Захи Хадид или полупрозрачный многофункциональный башенный комплекс возле городского порта по проекту Ренцо Пьяно).

Эта впечатляющая резиденция N. B. K. от DW5 Design Studio — дом известного ливанского архитектора Бернарда Хури. Расположенная в Бейруте на 372 квадратных метрах, квартира располагается на трёх уровнях, над девятым, самым высоким этажом многоквартирного дома.

Структура помещения полностью автономна: апартаменты напоминают отдельный дом, расположенный на крыше, а не то, что обычно называют пентхаусом.

В апартаментах пять спален, семь ванных комнат, огромная библиотека, где книги занимают пространство от пола до потолка, бассейн и потрясающий вид на Бейрут и окружающие горы.

Дом расположен на бывшей демаркационной линии, разделяющей восток и запад Бейрута. В то время как обычно квартиры на побережье смотрят окнами на море, эта квартира, наоборот, повёрнута окнами к городу.

Проект был задуман ещё в 2008 году, но завершился только в 2013-м.

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Дизайн резиденции отражает стремление Бернарда к экспериментам и накопленный им опыт.

Первый этаж и мезонин занимают наибольшее пространство — в том числе здесь разместились впечатляющие лобби с потолками двойной высоты и гостиная с замечательными видами. Помещения для гостей, комната прислуги, бассейн и сад с террасой на крыше расположены на верхнем уровне.

Из окон видно кладбище маронитов, ипподром и здания госструктур. Невысокие здания позволяют увидеть из апартаментов горы Шуф в южных пригородах Бейрута и дорогу на Дамаск на западе.

Для покрытия внутренних полов и стен использовались деревянные облицовочные панели, которые были изготовлены плотником Думитом Таннусом (Doumit Tannous).

Большое количество дерева уравновешивается росчерками чёрных стальных конструкций: ленточная, словно винтовая лестница, структура мезонина, книжные полки в холле и антенны с прожекторами снаружи апартаментов.

В ночное время прожекторы выгодно подчёркивают здание и выступают в качестве ориентира для тех, кто заблудился в городе.

Ещё один интересный элемент — встроенная в потолок гостиной конструкция, которая включает в себя вентиляционные системы и системы для кондиционирования воздуха.

Несмотря на промышленный вид, потолок был задуман как продолжение классической трактовки потолков в архитектуре, где подобные овальные фрески украшали холлы и вестибюли роскошных резиденций.

На самом деле конструкция сделана из гипса и окрашена в чёрный цвет в соответствии с окружающими потолок металлическими составляющими интерьера.

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archdaily.com фотографии: Bernard Khoury, Ieva Saudargaite

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