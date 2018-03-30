Хранение на кухне: советы, приёмы, идеи для вдохновения

Рабочее пространство в любом месте требует тщательной оптимизации. Кухня не исключение. Рациональное расположение всех основных элементов позволит избежать любых проблем, предполагая лишь удобство и комфорт готовки на ней. А сколько кулинарных шедевров способно родиться в этой атмосфере! Сделать кухню пригодной для работы можно и даже нужно.

Хранение на кухне: 7 идей и 35 примеров для вашей посуды

Что делать, когда места совсем нет, как навести порядок в глубоком ящике и что делать с неудобным углом? Мы узнали, как удобно, практично и даже красиво хранить посуду на кухне.

Как выжать максимум из крошечной кухни: 100 крутых идей

Маленькие размеры кухонного помещения — ещё не повод отчаиваться. Даже на пяти квадратных метрах можно создать такую кухню, что её большие собратья будут завидовать минимализму, функциональности, уюту и красоте. Главное — понимать, что важно конкретно для вас среди огромного спектра принадлежностей. В нашей подборке — море идей, выбирайте.

Как компактную кухню сделать стильной и функциональной

Маленькое помещение — непростая задача для организации пространства кухни. Как сделать весьма скромную по площади кухню максимально функциональной, не загромождённой и визуально просторной? В этой статье — дизайнерские решения и советы профессионалов.

Шкафы без ручек: плюсы, минусы и всё про механизмы

Современная удобная кухня — это множество мест для хранения всего необходимого. Много шкафчиков, полок, ящиков и, соответственно, много ручек, чтобы открывать и закрывать их. Могут они стать украшением интерьера или же, наоборот, внесут визуальный беспорядок в модный минималистский дизайн? Некоторые уже склоняются к тому, чтобы отказаться от них совсем — читайте подробности в нашей статье.

Как оборудовать кухню, на которой удобно работать: основные правила

При проектировании собственной кухни необходимо учесть все детали. О том, как сделать кухню функционально удобной, чтобы всякая работа на ней приносила лишь удовлетворение, и пойдёт речь далее.

10 советов по обустройству кухни, которых вы не знали

На кухне женщина проводит много времени. И каким бы суперсовременным это помещение ни было, всегда есть мелочи, которые помогут сделать его более удобным и практичным. О таких мелочах вы узнаете, если прочтёте 10 наших советов.

Читайте также:

Как правильно хранить приборы на кухне

19 идей хранения мелочей, которые сделают кухню уютной

Тайная комната в кухонном шкафу: идея хранения — 2018