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До и после ремонта: бетон, жёлтые кресла и чёрные светильники
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До и после ремонта: бетон, жёлтые кресла и чёрные светильники 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Когда-то в этой квартире обитала большая и дружная семья. Некоторое время назад жильцы съехали и отправились искать счастье в других стенах, апартаменты же перешли во владение страдающего бессонницей социопатичного холостяка.
Он мигом снёс несколько стен, отмыл бетонные перекрытия и превратил семейное гнёздышко в холодное, минималистичное прибежище одинокого городского волка. Нет, мы не знакомы с хозяином, но интерьер говорит сам за себя. Приглядитесь, вы тоже это видите?
Ну хорошо, прохладную серую палитру мы спишем на желание казаться загадочным и на территориальные особенности — квартира расположена в Сан-Паулу. Со зноем надо как-то бороться, и лучший способ — это серые стены. Предположим.
Но жёлтые-то кресла — это явный признак социопатии. Вдумайтесь, жёлтый — это цвет инициативности и жизнерадостности, а что в этой квартире жёлтое? Кресла! Гости, которые садятся в эти кресла, априори не способны вызвать у хозяина радости и желания общаться, и он симулирует эту эмоцию при помощи цвета!
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Бетонные колонны выдают его сущность с головой — холодный, жёсткий, беспринципный и постоянный в своей невыносимости человек, вот кто здесь проживает. Вас пленила голубая кухня? Милый выбор палитры для мужчины, который любит похозяйничать на кухне?
А вот и нет! Голубой цвет способствует расслаблению и умиротворению, из чего следует, что пользуется кухней хозяин исключительно по вечерам, дабы разогнать чёрную тучу стрессов и попытаться уснуть. Но это у него не выходит, ведь ужинает он всегда один!
Мнение редакции:
— Чёрные потолочные светильники — это не только стильный и модный аксессуар, но и прекрасный зонирующий приём, конечно, при условии, что чёрный цвет используется в интерьере в минимальном количестве.
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Мнение редакции:
— Хозяину явно не помешает общение с хорошим психоаналитиком. А вот интерьер при всей своей холодности всё-таки хорош. Да и идея с жёлтыми креслами интересна и даже универсальна. Такой приём можно использовать и в светлой нейтральной обстановке, и в тёмном пространстве в стиле хай-тек. Жёлтые пятна в интерьере добавляют света, притягивают взгляды и разбавляют чрезмерную жёсткость, строгость и нейтральность оформления.
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