Выбор раскладного дивана с подъемным механизмом

Спальня — основная зона для отдыха, поэтому она должна быть уютной и дарить комфорт. А что же самое важно в спальне? Конечно, кровать! Но что делать тем, кто живет в однокомнатной квартире и не имеет отдельной спальни? Для них основной задачей является сделать комнату максимально функциональной, чтобы в ней можно было и спать и отдыхать и принимать гостей? В таком случае кровать не самый подходящий вариант, ее сможет заменить хороший функциональный диван. Как же выбрать раскладной диван?

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Диван — многофункциональный предмет мебели, на котором можно спать, отдыхать, сидеть, играть с детьми, ужинать и смотреть телевизор. Существует множество моделей раскладных диванов. Каждый диван обладает собственным механизмом, который позволяет превратить его в полноценное спальное место, но разобраться в его технических характеристиках не совсем просто.

Диваны различаются по:

— по своим габаритам;

— по своему целевому назначению;

— по количеству посадочных мест;

— по своим конструктивным свойствам;

— по типу механизма, который отвечает за трансформацию изделия.

Оптимальное всего — диваны-трансформеры и их механизмы, которые влияют на надежность, долговечность и функциональность данного предмета мебели.

Диваны-трансформеры могут быть:

— раскладными;

— выдвижными (или выкатными);

— разворачивающимися.

Популярны и распространены в использовании:

— диван-книжка;

— диван-кушетка;

— диван с механизмом «клик-кляк».

Диван-книжка победитель по популярности. Ничего удивительного в этом нет, ведь такой предмет мебели весьма удобен в обращении. Он компактен, имеет отделение для хранения спальных принадлежностей. Получаемая путем трансформации спальная поверхность вполне ровная. Организовать спальное место на нем можно даже в том случае, если раскладывать вы его по каким бы то ни было причинам не желаете. Установленный механизм позволяет превратить диван в удобную кровать путем приподнимания нижней его части до звукового сигнала (щелчка) подъемного механизма. После этого сидение опускают, и диван трансформируется в кровать. Чтобы вернуть диван в его первоначальный вид, нижнюю часть аналогичным способом приподнимают и возвращают на место.

Диван-кушетка занимает гораздо меньше места. Предназначен, как правило, для одного взрослого или ребенка. Раскладывается просто, поверхность для сна и отдыха получается ровной, внизу имеется ящик для хранения вещей. Данную модель выбирают в том случае, когда из-за размеров помещения поставить иную кровать не представляется возможным.

Диван с механизмом «клик-кляк» похож на диван-книжку, но при этом имеет более совершенный подъемно-раскладной механизм. Его спинка может принимать целых три положения, поэтому на нем можно сидеть, лежать и полулежать (иначе говоря, принимать положение «релакс). Название же появилось из-за характерных звуков, с которыми эта модель принимает заданную форму. К такому дивану прилагаются мобильные боковины, которые тоже можно использовать по-разному, например, в качестве подголовников. Раскладной механизм здесь усовершенствован и отличается крайней степенью надежности. Небольшие же параметры изделия позволят идеально вписать его в любое, даже самое малогабаритное, жилье.

К выдвижным диванам относят две модели:

— еврокнижку;

— еврокнижку с механизмом „тик-так“.

По своим характеристикам еврокнижка считается наиболее прочным, надежным и долговечным видом дивана. Чтобы трансформировать его в спальное место, следует выдвинуть вперед нижнюю часть, а на освободившееся место опустить спинку. Подъемно-раскладной механизм, установленный в еврокнижке, удивительно прост, он почти никогда не выходит из строя. Спальное место получается идеально ровным и широким, внизу есть хранилище для белья и вещей. При покупке такого дивана следует обратить особое внимание на наполнитель, которым набивают мягкие его элементы. Спинки и сиденья должны быть произведены из ортопедических лат, формованного пенополиуретана или пружинных блоков. При покупке внимательно осмотрите изделие: на ощупь оно должно быть достаточно мягким, плотным, и при надавливании обязано в кратчайшие сроки принимать первоначальную форму.

Диван-еврокнижка с механизмом „тик-так“ раскладываются прямо на весу, и этим не травмируют установленное в доме напольное покрытие, что является, несомненным плюсом. Однако такие механизмы несколько чаще выходят из строя, хотя тоже считаются весьма и весьма надежными.