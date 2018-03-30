Классика в Сочи: светлая квартира площадью 145 метров

Сегодня мы познакомим вас с проектом интерьера, где будет жить уже зрелая пара влюблённых. Они много лет вместе. Дети выросли и разлетелись по собственным гнёздышкам, но наши герои решили не грустить по этому поводу. Теперь они путешествуют — всегда вместе, всегда счастливы, всегда в хорошем настроении.

Их любимый город — Сочи. Солнечный и приветливый, он стал для них третьим домом после Москвы и Петербурга, где они проводят большую часть своего времени. Именно поэтому наши герои решили купить здесь квартиру (145 квадратных метров), где можно было бы отдыхать в свободное от работы время. Чтобы сделать её более комфортной для себя, пара обратилась к дизайнеру интерьеров Юлии Кирпичёвой.

Юлия Кирпичёва, дизайнер интерьеров

Юлия наш постоянный эксперт, регулярно публикуется на сайте. Подробнее познакомиться с ней и её работами можно тут.

johnson-studio.ru Мечты заказчиков

Хозяева квартиры — очень современные, успешные и амбициозные бизнесмены. Они не привыкли стоять на месте и всегда берут от жизни что-то новое. Им хотелось, чтобы интерьер выглядел динамично и соответствовал нынешнему времени, а также расположению квартиры — на 21 этаже, где открывается великолепный вид на море.

Так и получилось, в результате проектирования был создан дизайн в современном стиле. Но в нём всё же присутствуют нотки лёгкой классики, это обусловлено немного консервативным взглядом на жизнь владельцев квартиры.

Статьи по теме Загородная резиденция, в которой есть и классика, и фьюжн, и современный стиль Как выжать максимум из площади: 76 гениальных идей для хранения

Особенности планировки

Наши герои очень любят шумные и весёлые встречи с друзьями. Это обстоятельство во многом и повлияло на новое планировочное решение. Так появилась большая открытая зона гостиная-кухня-столовая, даже остров здесь стилизован под барный стол. И конечно же, в этой квартире нашлось место и для гостевой комнаты, что указывает на тёплые отношения владельцев квартиры с их друзьями.

Пастельная дымка

Цветовое оформление подбиралось в соответствии со стилем и любовью жильцов квартиры к спокойным оттенкам. Он увлекается морем и яхтами, поэтому в интерьере присутствуют голубой и светло-коричневый оттенки. Они гармонично перекликаются с пастельным бежевым, который был взят за основу цветовой схемы.

Театр теней

Освещение в этой квартире планируется комбинированное, где будут сочетаться встроенный и декоративный свет. Последний применят в гостиной и в столовой зонах, чтобы выделить их на фоне всего интерьера, ведь тут планируются весёлые встречи с друзьями, поэтому эта часть квартиры должна привлекать к себе особое внимание.

Поэтому выбор остановили на габаритных люстрах из стекла. Несмотря на размер, они смотрятся воздушно и не перегружают пространство.

Сделано на заказ

кровать, изголовье кровати;

кухонный гарнитур;

гардеробная в спальне;

тумбы под раковину в ванной комнате и санузле;

барные стулья.

Бренды, материалы, отделка

Кухня:

кухонный гарнитур — James Brookman (срок изготовления — около трёх месяцев);

керамогранит — Johnson Tiles.

Гостиная:

журнальный столик — Eichholtz;

для отделки стен выбрана декоративная штукатурка;

на полу — инженерная доска.

Столовая:

вся мебель — от Koket Love Happens.

Спальня и гостевая комната:

James Brookman, дизайн — по эскизам дизайнера (индивидуальный проект);

отделка стен — обои европейских производителей;

пол — инженерная доска.

Санузлы:

тумба под раковину — James Brookman;

плитка напольная/настенная — Johnson Tiles.

Коридор:

стены — декоративная штукатурка;

пол — керамогранит Johnson Tiles;

Балкон:

керамогранит Johnson Tiles.

Советы от Юлии Кирпичёвой по созданию подобного интерьера:

Используйте контрастные сочетания. Интерьер без цветового контраста — как еда без специй.

Применяйте мебель с хромированными глянцевыми ножками, вставками — она создаст блики, оживит интерьер, особенно если цветовая гамма интерьера пастельная.

Разбавьте современный стиль интерьера графикой с классической тематикой. Академический рисунок придаст интерьеру интеллектуальную нотку.

Мягкая группа в интерьере, как правило, является композиционным центром, подчеркните это ещё раз — повесьте яркую, необычную люстру над журнальным столиком. Такая связка (люстра-журнальный столик) также создаст дополнительную вертикаль в интерьере, что задаст определённый ритм помещению.

Используйте элементы декора, предметы мебели, аксессуары известных модных брендов. Можно использовать фешн-бренды, которые разрабатывают линии для дома. Но не стоит забывать, что главное — мера!

фото предоставлены Юлией Кирпичёвой

Статьи по теме Модная трёшка для холостяка в стиле минимализм площадью 100 квадратов 8 крутых интерьеров известных женщин

Читайте также:

Как живут работники Apple : американский минимализм в московской квартире

Как живёт самый модный декоратор Франции Жан Луи Денио

Интерьер в стиле лофт: квартира для адвоката и его семьи