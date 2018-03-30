Мода по-русски: стильные дети, русская Барби и крымские меха

Трагические события в Кемерово и общенациональный траур заставили нас отложить на несколько дней рассказ об итогах завершившейся в Москве недели моды Moscow Fashion Week сезона осень-зима 18/19.

В этом сезоне неделя моды в Москве порадовала гостей редкостным разнообразием и креативностью показов. Настоящей «фишкой» стало большое количество детских показов.

Со своей стороны, корреспонденты «Ридуса» составили пусть и субъективный, но свой собственный топ-10 коллекций, который мы готовы предложить вниманию читателей.

TATIANA TUZOVA RUSSIAN BARBIE +

Русская Барби — певица Татьяна Тузова стала дизайнером и представила свои фантазии на флористическую тему — уникальную одежду из искусственных цветов. Дизайнеру удалось достичь своей цели — привлечь внимание необычным декором, который просто не может остаться незамеченным.

ETNIQUE COLLECTION

Уникальный Бренд Ethnique Collection Afro Print Style был создан летом 2016 года русским дизайнером Кристиной Адушкиной для эксцентричных обладательниц энергией, манящих загадочностью и соблазнительной привлекательностью. Показ «The voice of passion» — это эксклюзивная круизная линия одежды от основателя и дизайнера бренда Кристина Адушкина и дизайнера Милы Мироновой, которая представляет сплетение европейских силуэтов, принтов сочной, яркой, жаркой Африки броских аксессуаров.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА (B&D)

В рамках Недели моды в Москве состоялся показ дипломных коллекций выпускников Кафедры дизайна костюма и моды Института бизнеса и дизайна (B&D). Все проекты выполнены под руководством заведующего кафедрой — российского дизайнера Сергея Сысоева

На показе были представлены авторские коллекции, соединяющие в себе последние мировые тенденции. Совершенно разные источники вдохновения, любовь к моде, искусству и экспериментам послужили выбором единой концепции показа: Влияние искусства на искусство создания костюма.

PLATFORMA 9 GENERATION+

Дизайнеры Platforma 9 — это группа выпускников курса кафедры «Дизайн костюма» Института Бизнеса и Дизайна под руководством Варвары Андреевой и Ланы Билюга. Девять талантливых авторов, которые пишут истории современной одежды шелковыми нитями, неожиданными фактурами, новаторскими формами и материалами.

ANASTASIYA KUCHUGOVA

В своей новой коллекции «Queen V» дизайнер исследует тему викторианской эпохи, а затем переносит их на русский менталитет и современные реалии. Это рассказ о будних днях королевы. Королевы, которая живет в каждой женщине. ANASTASIYA KUCHUGOVA пропагандирует доступность моды с подиумов для среднего класса. При этом одежда сохраняет присущий pret-a-porter de luxe и haute couture сложный крой и утонченную отделку. В сезоне FW2018/19 дизайнер Анастасия Кучугова добавляет королевским женственным линиям из викторианского стиля элементы присущие строгому английскому крою 20-го века.

SVETLANA EVSTIGNEEVA & BeretkAh

Дуэт дизайнеров, каждый из которых искусно дополняет своими творениями общую концепцию, уже второй сезон радует гостей Московской недели моды представляя публике новую коллекцию вечерних платьев и аксессуаров под названием «СОЛНЦЕ», пропитанную солнечным светом и женственностью.

STILNYASHKA и STILNYASHKA FUN Традиционно Дом детской моды STYLNYASHKA представил новые коллекции «FALL/WINTER 2018−2019» и «STILNYASHKA FUN SPRING/SUMMER 2018» — масштабно, красочно, эффектно, стильно. Это было действительно fashion show в котором все служит одной идее — передать настроение и вовлечь людей в сотворчество под названием «мода».

Динамичные видеопроекции сопровождающие дефиле помогли полностью погрузиться в сказочный мир волшебства и красоты.

TEPLITSKAYA DESIGN

Традиционно показ коллекции Елены Теплицкой — это яркое и динамичное театрализованное представление, рассказывающее целую историю своих героев, которую каждый зритель показа может примерить на себя. Не стала исключением и коллекция prêt-à-porter осень-зима 2018−2019.

А-образные платья, ярусные сарафаны, пиджаки. Пальто, идеально подчеркивающее женственный силуэт. Брюки с завышенной талией, легко дарящие свободу движению.

Жилеты и джемпера. На них отчётливо выделяются винтажные пуговицы, обтянутые

бархатом и несущие лёгкое дыхание прошлых эпох.

ELEONORA AMOSOVA

«В этой коллекции мне захотелось раскрыть многогранность женской натуры. Это и нежная, легкая, романтичная особа, одновременно яркая, эксцентричная личность. Деловая и строгая бизнес-леди, но в тоже время трогательная и любящая жена и мама. Внутренний мир женщины поистине удивителен и волшебен, надеюсь мне удалось его раскрыть в своей новой коллекции «LADY»», — говорит дизайнер одноименного бренда Элеонора Амосова. «LADY» стала первой за все время существования бренда ELEONORA AMOSOVA коллекцией, созданной без использования натуральной кожи.

DUETFUR — КРЫМСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА

Единственный в Крыму производитель высококачественных шуб из цельного меха, ведущий свою деятельность с 1993 года. Новая коллекция получила название «FREEDOM OF CHOICE». Что такое Свобода? Свобода — это возможность выбора. Безграничного выбора образов, стилей и настроений.