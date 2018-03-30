Пять атмосферных кондитерских Челябинска с уютным интерьером

Сладкое и десерты — это слабость, с которой редакции CityGuide очень не хочется бороться. В некоторых кондитерских наш корреспондент стал постоянным клиентом: он захаживает туда ежедневно и никогда не выходит от туда с пустыми руками. В такой зависимости, честно говоря, нет ничего хорошего, хотя в работе один плюс мы усмотрели. Мания нашего сотрудника помогла нам собрать пять самых симпатичных кондитерских в городе, где приятно посидеть с книгой, съесть качественную пироженку и выпить чаю.

Джем

Университетская Набережная, 52 Речь идет о первой точке онлайн-кондитерской, сейчас новое кафе у них открылось в центре. Джем в Челябинске работает с 2015 году, а интерьер в точке на Северке обновили в конце 2017 года. И место преобразилось. Это очень маленькое заведение, где всего-то четыре посадочных места. Но стулья в виде подвесных качелей, лампочки среди зелени и черно-голубой перелив на стене делает это пространство удивительно уютным.

Стоит отметить, что известно кафе своим пироженым и десертам в баночках. Ценник здесь несколько выше, чем в других кондитерских, но и сладости не разочаровывают.

Войди в сказку

Пр. Победы, 160, первый этаж

Интересная кафе-кондитерская, расположенная рядом с Теплотехом. В этом заведении чувствуется атмосфера советского детского театра кукол. Стены расписаны фрагментами из сказок, под потолком шары-светильники. Помимо недорогих, но вкусных десертов (пироженка +чай обойдется в 50-100 рублей), огромный выбор выпечки, которая сложена на подносы в шкафах. Когда мы заглядывали сюда, на кассе работала улыбчивая и заботливая бабушка, что тоже добавляло теплоты заведению