Современный банный комплекс в русских традициях

1. Тамбур 3,6 м2 2. Гостиная 24 м2 3. Кухня 15 м2 4. Душевая и санузел 9 м2 5. Парная 8,5 м2 6. Котельная 2,1 м2 7. Лестница 5,8 м2 8. Санузел 2,5 м2 9. Кладовая 6,5 м2 Дымоходы от печей и вентиляция собраны во внешнем дымоходе с несколькими каналами, проходящем монументальной вертикалью по всему восточному фасаду

Полка изготовлена из фрагмента дубовой доски, взятой после демонтажа старого, 200-летнего, дома. Цепи, на которых висит полка, предварительно состарили. Для этого их отбили молотком и оставили на долгое время на открытом воздухе

Банный комплекс строили по каркасной технологии. В основе конструкции — деревянные стойки, устанавливаемые вертикально. Так дерево подвержено меньшей деформации, в отличие от технологий, когда оно монтируется горизонтально. Стойки расположили в шахматном порядке, а между ними уложили теплоизоляцию. Изнутри её закрыли слоем пароизоляции и обшили сосновой доской. Снаружи утеплитель защитили гидроветрозащитной мембраной и, оставив вентзазор, отделали фиброцементными панелями. Общая толщина утеплителя составляет 200 мм, что обеспечило постройке надёжный тепловой контур.

На стены в комнате отдыха и в кухне повесили многоярусные полки из старых дубовых досок, скреплённых между собой армейскими ремнями.

В роли больших потолочных светильников выступают кованые фонари. Они предназначены для уличного освещения, но по стилистике идеально вписались в этот мужской интерьер

В зоне помывочной установили две купели. Кедр, из которого изготовлены изделия, в сравнении с другими породами древесины, наиболее устойчив к влажной среде

Внутри на первом этаже спланированы комната отдыха, парная, душевая, санузел, кладовка и кухня, предназначенная для приготовления охотничьих блюд. Здесь готовит только хозяин дома. Сердце этого помещения — дровяная печь с варочной поверхностью и духовкой. Помимо холодильника, в банном комплексе под лестницей есть холодная кладовка — помещение, выведенное за общий тепловой контур постройки и служащее местом для хранения домашних солений.

В таком брутальном интерьере шторы были бы лишним элементом. Поэтому на окна установили ставни из лиственницы с декоративными стёклами, выполненными на заказ по чертежам автора проекта

Главное помещение первого этажа — комната отдыха, где всё призвано создавать необходимую атмосферу. В отделке и декоре предпочтение отдавалось материалам под старину. Это брашированная доска из ангарской сосны в отделке стен и потолка, дубовые полки, тумба под умывальник из состаренного дерева и пр. Стены украшают оригинальные иллюстрации Ивана Билибина

Стену за печью изолировали негорючими материалами. Их, а также предтопочную площадку облицевали керамической плиткой

Второй этаж дома пока пустует. В будущем здесь планируют обустроить гостевые комнаты.

В парной полки и отделка стен и потолка выполнены из абаши. Его древесина прак­тически не нагревается и имеет высокую водостойкость. Часть одной из стен деко­рирована панно из спилов можжевельника, выделяющих приятный аромат. А содержащиеся в составе мате­риала целебные вещества делают банные процедуры ещё полезнее и эффективнее

Изнутри баню планировалось обшить доской из ангарской сосны. Но такая отделка оказалась сильно бьющей по карману заказчика. В результате на торговых складах была найдена бракованная доска с обзолом, поражённая жучками. Такой вариант оказался гораздо экономичнее. Чтобы избавиться от паразитов, материал некоторое время вымачивали в специальном составе. Затем сняли обзол и брашировали, чтобы добиться эффекта старины. Кроме того, этот процесс позволил улучшить прочность дерева, продлить его износостойкость, а также предотвратить гниение, развитие грибковых образований и поражения насекомыми. Доской из ангарской сосны мы отделали стены и потолок банного комплекса. На полу уложили массивную доску из лиственницы. Заказчик хотел, чтобы полы покрыли маслом, считая такую обработку самой экологичной. Но масляные составы не подходят для помещений с повышенной влажностью. Поэтому полы решено было покрыть в несколько слоёв лаком на водной основе, что улучшило водостойкость материала.

Алёна Тимофеева

Архитектор, автор проекта

УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 169 М², АНАЛОГИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ*

Наименование работ

Количество

Стоимость, руб.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта

компл.

42 800 Устройство песчаного основания под фундамент

компл.

7 750 Устройство монолитного железобетонного свайного фундамента с ростверком

компл.

89 900 Гидроизоляция фундамента

компл.

2 600 Прочие работы

компл.

7 150 ВСЕГО

150 200 Применяемые материалы по разделу

Песок для строительных работ

компл.

4 400 Раствор бетонный, арматура, опалубка

компл.

98 900 Гидроизоляционная мембрана

компл.

9 400 Прочие материалы

компл.

5 650 ВСЕГО

118 350 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ

Строительство дома по каркасной технологии

компл.

585 200 Устройство скатной кровли из гибкой черепицы

компл.

145 500 Установка оконных и дверных блоков

компл.

146 650 Прочие работы

компл.

43 900 ВСЕГО

921 250 Применяемые материалы по разделу

Брус сечением 100 × 50 мм, пароизоляция, утеплитель — каменная вата 200 мм, гидроветрозащитная мембрана, брус 50 × 50 (обрешётка), фиброцементный сайдинг, обрешётка 50 × 30, OSB 20 мм, брашированная доска (сосна)

компл.

811 400 Профилированная доска, пароизоляционная плёнка, каменная вата (толщина 250 мм), гидроизоляционная мембрана, битумная черепица

компл.

346 300 Окна из пластикового профиля, двери

компл.

595 700 Прочие материалы

компл.

87 700 ВСЕГО

1 841 100 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Электромонтажные работы

компл.

98 900 Монтаж системы отопления

компл.

181 300 Сантехнические работы, в том числе устройство скважины

компл.

154 300 ВСЕГО

434 500 Применяемые материалы по разделу

Материалы для электромонтажных работ и освещения

компл.

132 600 Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации

компл.

415 200 Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (газовый котёл, радиаторы, конвекторы, водяные тёплые полы)

компл.

247 700 ВСЕГО

795 500 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Устройство напольных покрытий из массивных досок и керамической плитки; облицовка стен керамической плиткой и брашированными досками, потолков — вагонкой с пропиткой лессирующими составами и брашированными досками, прочие работы

компл.

527 800 ВСЕГО

527 800 Применяемые материалы по разделу

Брашированная доска с обзолом, керамическая плитка, абаши, спилы можжевельника, массив лиственницы, вагонка (сосна), бесцветная лессирующая пропитка на водной основе, прочие расходные материалы

компл.

859 900 ВСЕГО

859 900 ИТОГО

5 648 600 Технические данные

Общая площадь дома 169 м2 КОНСТРУКЦИИ

ТИП ЗДАНИЯ: каркасный ФУНДАМЕНТ: железобетонный свайный ростверк НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: пароизоляция, стойки — брус сечением 100 × 50 мм в шахматном порядке, утеплитель — каменная вата 200 мм, гидроветрозащитная мембрана, обрешётка — брус 50 × 50, наружная отделка — фиброцементный сайдинг ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: обрешётка 50 × 30, OSB 20 мм, сплошной настил из брашированной доски (сосна) КРЫША: скатная, сплошной настил из профилированной доски, пароизоляция, утепление — каменная вата 250 мм, гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — битумная черепица ОКНА: пластиковый профиль (ламинированный) ДВЕРИ: столярное производство

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, радиаторы, конвекторы, водяные тёплые полы ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: дровяные печи, печь-каменка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ: брашированная доска с обзолом, лессирующая пропитка на водной основе, керамическая плитка (душевая), абаши, спилы можжевельника (парная) ПОЛЫ: массив лиственницы, керамическая плитка ПОТОЛКИ: брашированная доска с обзолом, вагонка (сосна), бесцветная лессирующая пропитка на водной основе МЕБЕЛЬ: индивидуальный проект — столярное производство, Rivièra Maison