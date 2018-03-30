Колор-блок в интерьере: модная тенденция или реальная идея для жилых помещений?

Концепция колор-блок «сошла» с модных подиумов и уже несколько лет живет в интерьерной сфере. Мы писали о fashion-трендах и их использовании в дизайне жилых помещений, концепция колор-блок еще одно доказательство того, что сферы создания модной и стильной одежды и такого же дома на самом деле гораздо ближе, чем нам кажется.

Дизайн: Дарья Зиноватная

Что такое колор-блок?

Колор-блок переводится как «цветовые блоки», некоторые интерпретируют понятие, как «столкновение цвета», и в чем-то они правы. Концепция колор-блок базируется на сочетании ярких и контрастных цветов в интерьере и их умелом использовании. На последнем мы сегодня сделаем особый акцент, так как просто миксовать разные цвета и называть это «колор-блок» тоже будет неправильно. Вкус — основополагающий момент создания таких интерьеров, а еще умение и знание правильных цветовых сочетаний.

Дизайн: Marc Whipple

Чаще всего дизайнеры, которые специализируются на колор-блок, создают общественные интерьеры: оформляют рестораны, кафе, отели, даже казино и магазины. В жилых пространствах есть место этому приему но с одним нюансом: если хозяин не боится «впустить» цвет в квартиру или дом, где будет проводить каждый день. Это не просто. Есть люди, которые предпочитают светлые интерьеры, без контрастов и акцентов, так как жизнь в них представляется более комфортной и безопасной.

Как применять колор-блок в жилых интерьерах?

Для тех, кто не уверен в том, что ему будет комфортно в ярком интерьере, но кто хочет попробовать «раскрасить» свою домашнюю среду, дизайнеры советуют делать это в помещениях, где проводится меньше всего времени: в коридоре, санузеле, прихожей. Транзитные комнаты могут выдержать больше декоративной нагрузки, не раздражая обитателей квартиры или дома.

Дизайн: Дарья Зиноватная

Как сочетать цвета?

1. Используйте приложение Pantone

Институт цвета выпустил приложение для того, чтобы облегчить задачу правильной комбинации цветов. С его помощью можно разбирать разные изображение на цвета и создавать собственные сочетания. Их потом несложно перенести в интерьер, оттенки носят называния стандартизированной системы Pantone.

Пока на официальном сайте есть только ссылка для приложения на iOS.

Фото: itunes.apple.com 2. Используйте правила цветового круга Иттена

Каждый дизайнер знает о цветовом круге Иттена и его использовании в теории цвета. С помощью круга можно работать над разными схемами сочетаний цветов.

Сочетание трех цветов соседних секторов.

Контрастные цвета из двух противоположных секторов.

«Триада» — когда используются два цвета из одного сектора и один — контрастный.

Использование трех равноудаленых цветов в круге — как правило, в этом случай один доминирует, а два — дополняют.

Прямоугольная схема — использование двух пар контрастных цветов, где один также должен быть доминирующим, а три — вспомогательными.

Квадратная схема — вариация предыдущей схемы, когда используются цвета, равноудаленые друг от друга в круге.

Все фото: popel-studio.com 3. Используйте правило 60-30-10 Еще одно правило цветов в интерьере — о пропорциях. Идеальной формулой считается 60% основного цвета, 30% — дополнительного и 10% — акцентного.

Дизайн: Hayon Studio

Что учесть, кроме цвета?

Цветовая «блокировка» — непростой прием. Для создания красивого и стильного интерьера нужно учитывать и несколько других правил, кроме сочетаний цветов.

Дизайн: Дарья Зиноватная

Не используйте мелкие узоры и паттерны.

Цветной декор — это не колор-блок. Должны быть задействованы масштабные пространства — стены, двери, крупная мебель, даже потолок.

Ошибиться с колор-блоком очень просто — несколько лишних вещей, и получится совсем не то. Вводите не более двух новых цветов для эксперимента.

Нейтральные оттенки тоже можно использовать. Колор-блок, конечно, больше о яркости, но для тех, кому все еще страшно, есть допущения — используйте нейтральные оттенки. Речь именно о насыщенных цветах.

Дизайн: John Barman