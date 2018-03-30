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Модный дом: главные современные тренды в одном интерьере
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Модный дом: главные современные тренды в одном интерьере 

Salon.ru 2 часа назад
Фото: Salon.ru
Когда пришло время обустроить семейное гнёздышко, молодая пара с маленьким ребёнком обратилась к проверенному дизай­неру — в своё время Светлана Дику­шина оформила квартиру для мамы хозяйки. «Делай так, как считаешь нужным, мы тебе доверяем» — с такими напутствиями дизайнер начала работу над проектом дома в Подмосковье.
«Дом представляет собой одноэтажную, вытянутую наподобие длинного коридора постройку, — рассказывает Светлана. — Конфигурацию комнат заказчик попросил особо не менять, но для того, чтобы пространство стало более функциональным и комфортным, мне пришлось кое-где убрать, а где-то добавить перегородки. Я очень люблю колонны, здесь они были спрятаны в стены. Однако мне нужно было избавиться от «эффекта туннеля», зонировать как-то длинный коридор, поэтому пришлось вытащить их на свет».
Ещё одно интересное пространственное решение, которое дизайнер применила для устранения проблемы, — поставила между гостиной и коридором прозрачную перегородку–стеллаж из металлических прутьев с деревянными полками.
Много хлопот доставили невысокие по меркам загородного дома потолки, как в типовой городской квартире (2,70 метра). Декораторские хитрости помогли сгладить неудачный момент. Во входной зоне и в коридоре дизайнер слегка опустила потолок, а в проёмы по периметру подвесной конструкции завела стены, оформленные молдингами с вертикальной раскладкой. Благодаря этому приёму создаётся ощущение, будто стены устремляются вверх, в бесконечность. «Так визуально стало намного лучше», — улыбается Светлана.
В оформлении ванной доминируют графитовые и бирюзовые оттенки
Доминанта интерьера — гексагон, модный орнамент последних лет. Плиткой с его изображением отделан пол в холле, коридоре и кухне. В поддержку ей автор разработала оригинальный светильник, состоящий из шестиугольников правильной формы, похожих на пчелиные соты. Гексагоны на полу перемежаются узором из крупных чёрно–белых полос. В таком окружении напольное покрытие стало ещё более активным и выразительным, а мотив полос получил дальнейшее развитие в интерьере. Так здесь появились стеллажи из прутьев, вертикальные молдинги и обои с полуразмытым рисунком в виде крупной сетки.
Чтобы пригасить динамичный орнамент пола и присутствие металла, дизайнер добавила фактуру мятой бумаги (панель с этой фактурой специально для проекта по эскизам автора воплотили российские мастера) и большое количество тёплого по ощущению материала — натурального дерева.
Однако кругами, полосками, гексагонами дело не ограничилось. Экзотические птицы, перья — модный паттерн в современном дизайне и ещё один декоративный акцент в этом проекте. «В любом доме самое главное — это атмосфера, — заключает Светлана. — Выразительные средства нужны лишь для того, чтобы создать пространство, в котором приятно находиться, куда хочется возвращаться. Когда заказчики говорят, что им в интерьере неимоверно хорошо, значит, ты работал не зря».
Автор проекта Светлана Дикушина отмечает: «Мои заказчики — клад для дизайнера, с ними горы можно своротить! Неимоверная степень доверия, которую они мне оказали, позволила создать яркое, креативное пространство, гармонично сочетающее стиль 60-х, витражные элементы и последние тенденции дизайна. Заказчики согласовали самые смелые мои идеи и остались безумно довольными полученным результатом, как, собственно, и я».
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