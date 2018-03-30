11 лайфхаков для оформления маленькой прихожей 

1. Компактная мебель
Современные производители предлагают довольно широкий выбор компактной мебели для прихожей. Неглубокие шкафы и обувницы, узкие настенные зеркала, миниатюрные пуфы и скамейки — все это поможет разместить необходимый минимум мебели даже в маленьком помещении.
Дизайн: Сocolapinedesign
Дизайн: Александра Ладанова
2. Вертикальная организация хранения
Системы хранения, размещенные до потолка, позволяют максимально эффективно задействовать пространство и разместить на скромной площади гораздо больше.
Фото: kbhsnedkeri.dk Дизайн: Татьяна Берестова
3. Фасады в цвет стен
Подбирайте фасады шкафов в цвет стен: такой прием визуально сделает мебель менее громоздкой и разгрузит пространство. По возможности выбирайте также малозаметную фурнитуру: это позволит усилить эффект.
Дизайн: Skälsö
4. Вешалки и полки
Крючки, полки, напольные и настенные вешалки — прекрасные помощники в оформлении небольшой прихожей. Благодаря им можно задействовать с пользой даже небольшой участок помещения и эффективно распорядиться его самыми «неудобными» уголками.
Полки и крючки выручат и в случае, когда мест хранения в прихожей явно не хватает, но разместить дополнительную мебель, кажется, уже негде. Повесьте полку над входной дверью — и получите место для шляп или коробок и контейнеров с мелочами. Добавьте вешалки для сумок к боковым стенкам шкафа или комода — и используйте с умом еще часть пространства прихожей.
Дизайн: Lotta Agaton Interiors
5. Многофункциональные элементы обстановки
Чем меньше ваша прихожая, тем уместнее в ней предметы, сочетающие в себе сразу несколько функций. Как насчет скамьи — полки для обуви? Или пуфа с местом для хранения?
Обратите также внимание на зеркала с дополнительными функциями: существуют напольные модели с крючками, штангами или полками. Для совсем маленьких прихожих хорошим выбором станет надверное зеркало: это решение позволит сэкономить пространство на стене для вешалки или полок.
Фото: ИКЕА
6. Расстановка вдоль одной стены
Прием, который стоит взять на заметку владельцам узких вытянутых прихожих. Расставив необходимую мебель вдоль одной из стен, вы визуально сместите к ней «центр тяжести» помещения и отвлечете внимание от его пропорций. Кроме того, выбрав такую расстановку, вы избавите себя от необходимости «лавировать» в тесном пространстве.
Можно пойти еще дальше и усилить эффект расширения пространства, разместив вдоль одной из стен и светильники.
Дизайн: Сocolapinedesign
7. Поперечные полосы
Еще один лайфхак для тех, у кого узкая и вытянутая прихожая. Поперечная укладка ламината, паркета или просто дорожка с поперечными полосами — весьма эффективное решение для таких помещений.
Дизайн: студия «Градиз»
8. Отсутствие нефункционального декора
Чем скромнее площадь прихожей, тем меньше в ней должно быть нефункционального декора. Он не только занимает место, которое можно задействовать с большей пользой, но и создает визуальное ощущение загроможденного пространства.
Дизайн: Entrance Makleri
9. Штанга вместо шкафа
Если прихожая настолько мала, что в ней не найдется места даже для небольшого шкафа, отдайте предпочтение штанге. Это компактное, минималистичное и функциональное решение.
Дизайн: Entrance Makleri
10. Принципы минимализма
При выборе обстановки для маленькой прихожей старайтесь руководствоваться принципами минимализма. Размещайте только самую необходимую мебель, не перегружайте пространство аксессуарами, не концентрируйте множество цветов и узоров в небольшом пространстве.
Дизайн: Entrance Makleri
11. Ниша в стене
Если места в прихожей в принципе нет, подумайте над обустройством ниши в стене. Это поможет выгадать немного пространства и разместить самые необходимые элементы обстановки.
Дизайн: Happy Day