11 лайфхаков для оформления маленькой прихожей

1. Компактная мебель

Современные производители предлагают довольно широкий выбор компактной мебели для прихожей. Неглубокие шкафы и обувницы, узкие настенные зеркала, миниатюрные пуфы и скамейки — все это поможет разместить необходимый минимум мебели даже в маленьком помещении.

Дизайн: Сocolapinedesign

Дизайн: Александра Ладанова

2. Вертикальная организация хранения

Системы хранения, размещенные до потолка, позволяют максимально эффективно задействовать пространство и разместить на скромной площади гораздо больше.

Фото: kbhsnedkeri.dk Дизайн: Татьяна Берестова

3. Фасады в цвет стен

Подбирайте фасады шкафов в цвет стен: такой прием визуально сделает мебель менее громоздкой и разгрузит пространство. По возможности выбирайте также малозаметную фурнитуру: это позволит усилить эффект.

Дизайн: Skälsö

4. Вешалки и полки

Крючки, полки, напольные и настенные вешалки — прекрасные помощники в оформлении небольшой прихожей. Благодаря им можно задействовать с пользой даже небольшой участок помещения и эффективно распорядиться его самыми «неудобными» уголками.

Полки и крючки выручат и в случае, когда мест хранения в прихожей явно не хватает, но разместить дополнительную мебель, кажется, уже негде. Повесьте полку над входной дверью — и получите место для шляп или коробок и контейнеров с мелочами. Добавьте вешалки для сумок к боковым стенкам шкафа или комода — и используйте с умом еще часть пространства прихожей.

Дизайн: Lotta Agaton Interiors

5. Многофункциональные элементы обстановки

Чем меньше ваша прихожая, тем уместнее в ней предметы, сочетающие в себе сразу несколько функций. Как насчет скамьи — полки для обуви? Или пуфа с местом для хранения?

Обратите также внимание на зеркала с дополнительными функциями: существуют напольные модели с крючками, штангами или полками. Для совсем маленьких прихожих хорошим выбором станет надверное зеркало: это решение позволит сэкономить пространство на стене для вешалки или полок.

6. Расстановка вдоль одной стены

Прием, который стоит взять на заметку владельцам узких вытянутых прихожих. Расставив необходимую мебель вдоль одной из стен, вы визуально сместите к ней «центр тяжести» помещения и отвлечете внимание от его пропорций. Кроме того, выбрав такую расстановку, вы избавите себя от необходимости «лавировать» в тесном пространстве.

Можно пойти еще дальше и усилить эффект расширения пространства, разместив вдоль одной из стен и светильники.

Дизайн: Сocolapinedesign

7. Поперечные полосы

Еще один лайфхак для тех, у кого узкая и вытянутая прихожая. Поперечная укладка ламината, паркета или просто дорожка с поперечными полосами — весьма эффективное решение для таких помещений.

Дизайн: студия «Градиз»

8. Отсутствие нефункционального декора

Чем скромнее площадь прихожей, тем меньше в ней должно быть нефункционального декора. Он не только занимает место, которое можно задействовать с большей пользой, но и создает визуальное ощущение загроможденного пространства.

Дизайн: Entrance Makleri

9. Штанга вместо шкафа

Если прихожая настолько мала, что в ней не найдется места даже для небольшого шкафа, отдайте предпочтение штанге. Это компактное, минималистичное и функциональное решение.

Дизайн: Entrance Makleri

10. Принципы минимализма

При выборе обстановки для маленькой прихожей старайтесь руководствоваться принципами минимализма. Размещайте только самую необходимую мебель, не перегружайте пространство аксессуарами, не концентрируйте множество цветов и узоров в небольшом пространстве.

Дизайн: Entrance Makleri

11. Ниша в стене

Если места в прихожей в принципе нет, подумайте над обустройством ниши в стене. Это поможет выгадать немного пространства и разместить самые необходимые элементы обстановки.

Дизайн: Happy Day