Правительство Архангельской области потратит несколько миллионов на мебель и оргтехнику

Правительство Архангельской области в марте разместило ряд заявок на покупку мебели, оргтехники и прочих предметов офисного быта. Купить хотят компьютеры, столы, шкаф с фригобаром и много чего еще. На все про все потратят несколько миллионов рублей.

Например, за один стол готовы заплатить 153 тысячи рублей. Таковая начальная стоимость одного из аукционов. Согласно техническому заданию, покупателю нужен переговорный стол в классическом стиле. Изготовлен он должен быть из натуральной древесины со вставками из МДФ, отделан массивом бука с высококачественным лакокрасочным покрытием.

Еще в 1,9 миллиона обойдутся три стола, гардероб, пять шкафов (один из которых с фригобаром), 31 кресло, две тумбочки и две приставки к столу для посетителей.

В пресс-службе областного правительства 29.ru пояснили, что интерьер обновят в зале совещаний и рабочих кабинетах.

Кроме мебели, в правительстве решили обновить и компьютеры. 39 системных блоков и мониторов обойдутся всего в 3,2 миллиона рублей.

— Новые компьютеры приобретаются с целью замены морально устаревших и технически неисправных. Срок их эксплуатации составляет от 6 до 12 лет. Такая техника не позволяет организовать оперативную работу с современным прикладным программным обеспечением, необходимым для осуществления деятельности. Неисправные компьютеры не подлежат ремонту в связи с отсутствием комплектующих или значительными затратами. Часть устаревших компьютеров будут использоваться для решения задач, не требующих высокой производительности, или в качестве резерва, на период ремонта вышедшей из строя техники, — сообщили в департаменте пресс-службы администрации губернатора и правительства Архангельской области.