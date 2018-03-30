Как скандинавский стиль вписался в интерьер московской трёшки

Казалось бы, скандинавским стилем уже никого не удивишь. Его любят и дизайнеры, и их заказчики, а соответствующей мебели полным-полно. Но скептики любят повторять, что белые стены — это скучно, а российские квартиры якобы не приспособлены под скандинавские идеи: площадь остекления небольшая, света мало, а значит, интерьер будет похож на больничный.

Ну что ж, специалисты из дизайн-бюро «Точка дизайна» приняли вызов и оформили квартиру в скандинавском стиле с оригинальным дизайном стен и огромными окнами. Получился образцово-показательный вариант!

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Развивает дизайн-студию «Точка дизайна». Помимо создания частных интерьеров, сотрудничает с ведущими российскими девелоперами. Преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ , ведёт авторский курс «Дизайн интерьера. Правила создания успешного проекта». Выступает с открытыми лекциями по тематике интерьерного дизайна и пишет статьи для ведущих интерьерных журналов и порталов. В прошлом — сооснователь студии «Победа дизайна». Входит в топ-100 лучших дизайнеров по мнению журнала AD.

Екатерина Олейникова, дизайнер

Профессиональное кредо: «Любой интерьер формируется у меня в голове с цветовых образов и сочетаний. Когда заказчики говорят о любимых цветах, возникает сочетание стиля и цвета как обобщённый образ, который потом, в процессе разработки, становится чётче и конкретнее, детализируется».

Эта уютная квартира в современном жилом комплексе принадлежит супружеской паре с ребёнком. Молодой семье был нужен светлый и просторный интерьер с объединённой кухней и гостиной, с отдельными комнатами для родителей и ребёнка и с яркими нескучными деталями.

Поэтому дизайнеры остановились на скандинавском стиле, но решили добавить ему индивидуальности при помощи интересных деталей. Например, стены в общей зоне обшили фанерой, и благодаря этому приёму здесь теперь будет особенно тепло и уютно, а красивая деревянная фактура навевает мысли о загородном доме.

диван — Hem;

столики — Hem;

тумба под ТВ — Fermliving;

кресло — Moroso;

свет — Hem.

На этом жизнерадостном фоне ещё теплее и приятнее для глаз смотрятся цветные акценты — светильники, подушки и, конечно, ярко-зелёный холодильник на кухне. Чтобы светлый интерьер не казался пустым и строгим, дизайнеры решили использовать множество разномастной мебели и декора.

Например, стулья, журнальные столики, светильники. Таким образом, проект стал более функциональным. А благодаря двум гардеробным у владельцев точно не будет проблем с хранением.

кухонный гарнитур — Reform;

холодильник — Smeg;

подсветка над зоной кухонного гарнитура — Vertigo bird;

стол — Muuto;

стулья — Hem, Muuto, Fritz Hansen;

подсветка стола — &Tradition.

В спальне родителей стена за изголовьем тоже обшита фанерой, и это здесь главный декоративный момент, не считая ковра с геометрическим принтом. Ведь спальня — это прежде всего место для отдыха, и здесь не должно быть ничего лишнего. Благодаря огромному окну здесь всегда будет светло, а чтобы создать уединённую атмосферу, предусмотрели нейтральные шторы. Кстати, в общей зоне от них решили отказаться, чтобы помещение выглядело более динамичным и открытым.

тумбы — Hem, Fritz Hansen;

ковёр — Asplund;

свет — Ayilluminate.

В детской нашла продолжение геометрическая тема, заданная ещё спальней родителей. От фанеры для стен решили отказаться, чтобы стены было легче декорировать по мере роста ребёнка и изменения его вкусов. По этой же причине просторную комнату не стали заставлять мебелью. Кровать, игровая зона и кое-какие мелочи для уюта — вот всё, что пока понадобится младшему члену семьи.

кровать — Oeuf;

мебель — Oliverfurniture, Nubie;

свет — Normann-copenhagen;

текстиль — Fermliving, OYOY.

В ванной мы снова встречаем уже знакомый нам треугольный орнамент. Оригинальными акцентами стали зеркало необычной формы и унитаз в цвет напольной плитки.

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плитка — Marrakechdesign, Ex-t;

мебель — Reform;

сантехника — Cielo, Ex-t.

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