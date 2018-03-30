Если бы IKEA открылась в СССР

1/17 Каталог IKEA, 2000 год. Примерно такой мы IKEA и узнали. Первый магазин открылся в 2000 году в подмосковных Химках и сразу же «взорвал сознание» россиян. Яркий дизайн, компактная упаковка (по легенде, Кампрад сам придумал ее, когда увидел, как один из его сотрудников, пытаясь поместить стул в машину, откручивает ножку), возможность поваляться на кроватях и, конечно, бесплатные карандаши. Фото: IKEA

2/17 А еще шведские фрикадельки в ресторане! IKEA сразу же стала одним из любимых мест досуга москвичей с самым разным достатком. На открытии второго магазина в Теплом Стане очередь выстроилась на улице. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

3/17 Фото основателя IKEA Ингвара Кампрада, составленное из фотографий сотрудников. Основателя IKEA Ингвара Кампрада россияне узнали и запомнили, когда ему было уже за 70. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

4/17 Мебель IKEA. И мало кто тогда (да и сейчас) мог себе представить, что мебель IKEA могла выглядеть вот так. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

5/17 Молодой Ингвар Кампрад с мебелью серий ÖGLA, SAMPO, IDUN, TORE. А Ингвар Кампрад — вот так. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

6/17 Обложка первого в истории каталога IKEA, 1951 год. Первый каталог IKEA, вышедший в 1951 году, сегодня смотрится как стильное ретро. Все тексты для этого каталога Ингвар Кампрад написал сам. Фото: IKEA

7/17 Экспонаты музея IKEA. Это типичная шведская кухня 1940-х. Функциональная мебель и первые предметы бытовой техники потихоньку вытесняют в квартирах «уходящую натуру» вроде прялок. IKEA оседлала волну прогресса. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

8/17 Первый магазин IKEA в Эльмхульте, Швеция. В 1958 году открылся первый магазин IKEA в Эльмхульте. К этому моменту бесплатные каталоги IKEA выпускаются уже восьмой год. Теперь шведы могут не только «позалипать» над картинками первых коллекций, но и проверить мебель на прочность. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

9/17 Каталог IKEA, 1960 год. Маркетологи IKEA сравнивают бесплатные каталоги компании по популярности с Кораном и Библией. Может это и перебор, но тираж одного номера сегодня превышает 200 миллионов экземпляров. От страны к стране издания несколько различаются, учитывая разницу менталитетов. Добавим — от десятилетия к десятилетию тоже. Фото: IKEA

10/17 Мебель IKEA 1960-х. И это тоже IKEA. Представьте, как могла бы выглядеть бабушкина квартира, если бы IKEA открылась в Союзе. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

11/17 Каталог IKEA, 1973. В 1970-е IKEA начинает экспансию за пределы Швеции. Фото: IKEA

12/17 Мебель IKEA, 1970-е. Магазины открываются в Канаде, Австралии, в странах Европы. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

13/17 Каталог IKEA, 1970 год. «Когда-то мы зачитывались порнографией, теперь — каталогами IKEA». Но погодите, возможно, Чаку Паланику просто не попадались каталоги 1970-х? Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

14/17 Каталог IKEA, 1980 год. У винтажной мебели IKEA есть свои преданные фанаты. Стоимость отдельных предметов мебели, проданных на интернет-аукционах, исчисляется тысячами долларов. Фото: IKEA

15/17 Мебель IKEA, 1980-е. Особенно популярны редкие предметы: обычно это модели, снятые с производства из-за невысоких продаж. Фото: INTER IKEA SYSTEMS B.V.

16/17 Каталог IKEA, 1993 год. Так что, возможно, не стоит выбрасывать копеечные вазочки и вышедшие в тираж стеллажи, купленные в далеком 2000-м. Пусть себе стоят на даче — а лет через 20, возможно, сделают своим хозяевам состояние. Фото: IKEA