Как правильно организовать домашний кабинет

Обустройство домашнего кабинета имеет свои особенности: такое место должно настраивать на рабочий лад и одновременно быть уютным. Идеально, когда кабинет размещён в отдельной комнате, но если такой возможности нет, можно выделить для этих целей часть гостиной или спальни.

Каждый предмет мебели, который вы выбираете для работы, должен быть функциональным и удобным. Особенно важно обратить внимание на выбор стола, кресла и места для хранения. Как ничего не упустить, рассказывает арт-директор дизайн-студии «Точка дизайна» Степан Бугаев

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Степан Бугаев, арт-директор дизайн-студии «Точка дизайна»

В настоящее время развивает дизайн-студию «Точка дизайна». Помимо создания частных интерьеров, сотрудничает с ведущими российскими девелоперами. Является преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ , ведёт авторский курс «Дизайн интерьера. Правила создания успешного проекта». Выступает с открытыми лекциями по тематике интерьерного дизайна и пишет статьи для ведущих интерьерных журналов и порталов. В прошлом — сооснователь студии «Победа дизайна». Входит в топ-100 лучших дизайнеров по мнению журнала AD.

Выбираем функциональный стол

Один из центральных элементов интерьера в любом кабинете — это стол. Именно поэтому необходимо особенно ответственно отнестись к его выбору. Оптимальный размер рабочего стола для дома — 1 200 х 600 см, но чаще встречаются модели размером около 1 200 х 700 см и даже 1 200 х 800 см. На таком рабочем столе будет место стационарному компьютеру, но он будет занимать большую площадь.

Помните о том, что когда мы выходим из-за стола, то обычно отодвигаем стул назад. Для этого за стулом должно быть минимум 35 см (от спинки до стены). С поворотным креслом это пространство должно быть сбоку.

Если в вашем столе отсутствует система хранения, можно приобрести один или несколько стеллажей.

Выбор кресла или стульев

Для настоящих трудоголиков подойдут мягкие кресла — они будут более комфортны для тех, кто проводит много времени сидя. Но и у стульев с жёстким сиденьем есть преимущество: их обладатели будут чаще вставать, что полезно. Лучше выбирать кресла из натуральных материалов. Если вы решите приобрести кресло из ткани, то для таких вариантов существуют специальные чехлы, которые можно снимать, а также специальная пропитка. Кожаные кресла подойдут сторонникам более респектабельных и дорогих интерьеров.

Планирование пространства

Наилучший вариант расположения стола — у окна, ведь все мы знаем о пользе естественного освещения. Но нужно помнить, что если ставить стол около самого окна, доступ к нему для проветривания и мытья будет затруднён. По возможности оставляйте между окном и столом 20 см для штор и радиатора, а также ещё 35 см, чтобы подойти к окну. Плотные шторы помогут избежать бликов на мониторе компьютера и вообще любых ухудшений его видимости.

Лучше сразу расположить стол так, чтобы вы сидели лицом к двери — это психологически комфортно.

При планировании пространства нужно также помнить, что офисные кресла с подлокотниками и на колёсиках обычно больше своих столовых собратьев за счёт широкой ножки с колёсами — около 65 х 65 см, обычный же стул имеет размеры 45 х 55 см.

Хранение и декор

Желательно, чтобы стена, у которой вы поставите стол, была благоустроена. Вы можете её декорировать или же расположить на ней дополнительные системы хранения. Этот вариант подойдёт для кабинетов, где нет лишнего пространства для дополнительных стеллажей.

Если же у вас есть стеллажи с полками у самого пола, около них необходимо место, чтобы распахнуть дверцы и присесть у открытых полок (пространство, равное длине дверцы, плюс ещё 35 см).

Освещение

Света из окна для кабинета, конечно же, недостаточно. Желательно предусмотреть как общее освещение комнаты, так и дополнительный свет у вашего рабочего места. Каким бы ни был стиль кабинета, можно расположить на стенах бра или расставить торшеры на полу. Это добавит помещению уюта. Современные тенденции в дизайне интерьера предполагают отделку стен в нейтральном цвете и многоуровневое освещение. Такое решение будет способствовать большей сосредоточенности на работе.

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