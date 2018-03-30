ЖК «Лобачевского, 120» на западе Москвы планируется построить в 2021 г

Москва, 30 мар — РИА Недвижимость. Строительство ЖК «Лобачевского, 120» на западе Москвы планируется завершить в 2021 году, сообщил РИА Недвижимость вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании «Лидер Инвест» Алексей Болдин

"Это оригинальный проект с тремя зданиями в виде трехлистинков, рядом строящаяся станция метро «Аминьевское шоссе». Площадь продаваемых квадратных метров — 110-120 тысяч квадратных метров. Первую очередь жилого комплекса планируется построить к 2020 году, вторую — к 2021 году. Объём инвестиций в проект — более 17 миллиардов рублей", — сказал Болдин.

Он добавил, что в рамках проекта может появиться торговая составляющая, возможно, небольшой торговый центр.

Также запланировано благоустройство территорий. «Между домами появится закрытая территория с прогулочными зонами. Рядом мы планируем сделать частный парк с прудом и деревьями, так как зелени в этом районе не хватает. Площадь парка примерно 1-1,5 гектара», — отметил вице-президент компании.

Он добавил, что в жилом комплексе планируется делать ставку на образовательную и научную составляющую, так как рядом находится много вузов. «Мы ведём переговоры с очень известным оператором по открытию частной школы», — рассказал он.