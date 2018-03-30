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ЖК «Лобачевского, 120» на западе Москвы планируется построить в 2021 г
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ЖК «Лобачевского, 120» на западе Москвы планируется построить в 2021 г 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Москва, 30 мар — РИА Недвижимость. Строительство ЖК «Лобачевского, 120» на западе Москвы планируется завершить в 2021 году, сообщил РИА Недвижимость вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании «Лидер Инвест» Алексей Болдин.
"Это оригинальный проект с тремя зданиями в виде трехлистинков, рядом строящаяся станция метро «Аминьевское шоссе». Площадь продаваемых квадратных метров — 110-120 тысяч квадратных метров. Первую очередь жилого комплекса планируется построить к 2020 году, вторую — к 2021 году. Объём инвестиций в проект — более 17 миллиардов рублей", — сказал Болдин.
Он добавил, что в рамках проекта может появиться торговая составляющая, возможно, небольшой торговый центр.
Также запланировано благоустройство территорий. «Между домами появится закрытая территория с прогулочными зонами. Рядом мы планируем сделать частный парк с прудом и деревьями, так как зелени в этом районе не хватает. Площадь парка примерно 1-1,5 гектара», — отметил вице-президент компании.
Он добавил, что в жилом комплексе планируется делать ставку на образовательную и научную составляющую, так как рядом находится много вузов. «Мы ведём переговоры с очень известным оператором по открытию частной школы», — рассказал он.
В середине марта Sberbank CIB предоставил кредит на 14,6 миллиарда рублей «Лидер Инвесту» на строительство первого этапа многофункционального жилого комплекса «Лобачевского, 120» в районе Раменки. Общая площадь жилого комплекса превышает 238 тысяч квадратных метров. Проект включает 1,473 тысячи квартир площадью от 45,5 до 135 квадратных метров.
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