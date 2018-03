Бизнес-залы аэропорта Платов номинированы премию Best Office Awards 2018 

Бизнес-залы внутренних и международных авиалиний международного аэропорта Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») номинированы на престижную архитектурную премию Best Office Awards 2018. Дизайн бизнес-зала внутренних линий разработан архитектурным бюро NEFA ARCHITECTS. Художественный образ пространства отражает идею плодородия донской земли, лежащую в основе концепции интерьеров аэропорта. Авторы дизайна вдохновлялись красотой весенней степи, полной удивительных цветов и трав. Архитекторы, меняя масштаб восприятия, создали визуальный ряд со стебельками колонн и лентой цветков — лепестков на потолке. Графичность концепции поддержана другими вертикалями: «ножками» стоек бара и информации, а также широкими креслами на подиуме, составленными из реек. Дизайн бизнес-зала международных линий создали архитекторы студии VOX ARCHITECTS. Концепция проекта передает природную красоту и богатство Дона, воплощая образы высоких и низких берегов, долины полноводной реки, заросших отмелей. Одним из центральных элементов интерьера является светящийся шар стойки reception, символизирующий заходящее солнце. Помещение бизнес-зала обращено на запад, что усиливает дизайн-эффект, когда на закате весь зал наполняется естественным контрастным светом настоящего солнца. Ежегодно премия Best Office Awards присуждается лучшим российским и зарубежным офисным проектам. Это самая престижная награда в России в области дизайна корпоративных интерьеров и офисной недвижимости. Международное жюри конкурса состоит из нескольких десятков экспертов: архитекторов, консультантов офисной недвижимости, девелоперов, генеральных подрядчиков, профильных СМИ. Они оценивают проекты в 11 номинациях и выбирают гран-при. Стоит добавить, что бизнес-залы номинированы на эту престижную премию не случайно, так как холдинг «Аэропорты Регионов» всегда уделяет много внимания архитектуре и интерьерам пассажирских терминалов. Ранее в 2014 году премией Best Office Awards был отмечен аэропорт Кольцово (Екатеринбург), в 2015 — Курумоч (Самара) и в 2017 году — Стригино (Нижний Новгород).