Ещё
Бизнес-залы аэропорта Платов номинированы премию Best Office Awards 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бизнес-залы аэропорта Платов номинированы премию Best Office Awards 2018 

Ростовские Вести 1 час назад
Бизнес-залы внутренних и международных авиалиний международного аэропорта Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») номинированы на престижную архитектурную премию Best Office Awards 2018. Дизайн бизнес-зала внутренних линий разработан архитектурным бюро NEFA ARCHITECTS. Художественный образ пространства отражает идею плодородия донской земли, лежащую в основе концепции интерьеров аэропорта. Авторы дизайна вдохновлялись красотой весенней степи, полной удивительных цветов и трав. Архитекторы, меняя масштаб восприятия, создали визуальный ряд со стебельками колонн и лентой цветков — лепестков на потолке. Графичность концепции поддержана другими вертикалями: «ножками» стоек бара и информации, а также широкими креслами на подиуме, составленными из реек. Дизайн бизнес-зала международных линий создали архитекторы студии VOX ARCHITECTS. Концепция проекта передает природную красоту и богатство Дона, воплощая образы высоких и низких берегов, долины полноводной реки, заросших отмелей. Одним из центральных элементов интерьера является светящийся шар стойки reception, символизирующий заходящее солнце. Помещение бизнес-зала обращено на запад, что усиливает дизайн-эффект, когда на закате весь зал наполняется естественным контрастным светом настоящего солнца. Ежегодно премия Best Office Awards присуждается лучшим российским и зарубежным офисным проектам. Это самая престижная награда в России в области дизайна корпоративных интерьеров и офисной недвижимости. Международное жюри конкурса состоит из нескольких десятков экспертов: архитекторов, консультантов офисной недвижимости, девелоперов, генеральных подрядчиков, профильных СМИ. Они оценивают проекты в 11 номинациях и выбирают гран-при. Стоит добавить, что бизнес-залы номинированы на эту престижную премию не случайно, так как холдинг «Аэропорты Регионов» всегда уделяет много внимания архитектуре и интерьерам пассажирских терминалов. Ранее в 2014 году премией Best Office Awards был отмечен аэропорт Кольцово (Екатеринбург), в 2015 — Курумоч (Самара) и в 2017 году — Стригино (Нижний Новгород).
Ростовские Вести: последние новости
Опасный сыр заросший плесенью продают в ростовской "Пятерочке" Чаще всего жители Ростова готовы бесплатно отдавать животных, а принимать в дар - детские вещи Обрушилась арка и часть несущей стены: ростовчане просят помощи Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две женщины съели тыкву и облысели7
Чем вредна гречка76
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Орлова слишком сильно похудела7
Шишкова «лишила себя зрачка»27
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение