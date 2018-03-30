Куда поставить телевизор: удобно, функционально и красиво

Разумные домовладельцы при выборе техники руководствуются не только диагональю и наличием смарт-функций, но и советами специалистов.

Диагональ телевизора должна быть примерно в четыре раза меньше, чем расстояние от техники до дивана. То есть если между ними 2,5 метра, то размер диагонали 37-40 дюймов. Экран лучше всего располагать на уровне глаз. Расстояние от телевизора до зрителя должно быть не менее 1,5 метров. Техника должна быть плотно закреплена во избежание падения.

Гостиная

Самое ожидаемое место расположения телевизора в доме — гостиная. В комнате, где мы обычно принимаем гостей и проводим теплые семейные вечера с киносеансами. При выборе модели устройства следует в первую очередь взять в расчет стиль пространства.

Гостиной в стиле хай-тек подойдет почти любая современная модель — большой плоский экран с черным или серебристым корпусом и острыми углами. Такой можно повесить на стене или установить на стойке с металлическими, глянцевыми или стеклянными вставками.

Оптимальный вариант расположить телевизор в классическом, а также восточном, китайском и в других этнических стилях — это поместить цифровую технику на столике или тумбе в соответствующем дизайне. Или оформить экран в багет, поместить на подставку-мольберт, закрыть ширмой, поднимающейся по щелчку пульта.

Еще один вариант — заказать рамку для телевизора. Мастера делают узорчатые, матовые и другие виды обрамлений, которые помогают гармонизировать пространство. Другой вариант творческой интерпретации техники, который скорее впишется в современный антураж, чем в классический — фоновая подсветка у жидкокристаллических телевизоров. Благодаря мягкому свечению создается впечатление, что изображение с экрана становится больше, объемнее. Это погружает в атмосферу действия и, по заверениям производителей, благоприятнее для глаз, которые расслабляются в плавном течении цвета.

В зонированную гостиную можно заказать вращающийся стеллаж — его можно крутить на 360 градусов, а в нужный момент развернуть телевизор туда, где будут сидеть гости.

Стена, на фоне которой будет установлен экран, должна контрастировать с корпусом техники, быть без мелких деталей и рисунков — иначе, по мнению офтальмологов, глаза быстро устанут. Исключение, пожалуй, составляют естественные материалы: деревянные панели, кирпичная кладка или искусственный камень — они усилят яркость изображения. Ставить телевизор необходимо примерно в метре над полом, но лучше, если во время установки один из членов семьи будет контролировать процесс: плюс-минус в сантиметрах легко может быть.

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Телевизор на кухне — радость для хозяйки: с ним готовка проходит увлекательнее. А если подключить кулинарные каналы, то следовать рецептам можно прямо под руководством шеф-поваров. Выбирать размер диагонали и место установки телевизора нужно исходя из того, что основная его роль — фон, смотрят его бегло.

Для кухонного телевизора будут актуальными такие функции, как водо— и жиронепроницаемость, защита от запотевания и поворотный экран.

Кронштейны и полочки для техники, специальные ниши в шкафах значительно разгрузят рабочую поверхность кухни. Так, например, телевизор можно встраивать в фасад и при желании закрывать дверцами от пыли. А некоторые производители бытовой техники приловчились встраивать и жидкокристаллический экран. Так появились холодильники с телевизорами — удобные, модные, но дорогие.

Оригинальным для этой зоны дома станет крепление телевизора к конструкциям в потолке: выплывающий экран и место сэкономит, и от брызгов жира защитит.

На маленькую кухню подойдет экран диагональю 15-20 дюймов. Его можно смотреть даже с небольшого расстояния, который выгодно поместить на стену над столом или раковиной, на тумбочку или расположить на гарнитуре. Ставить экран на стол — значит постоянно смотреть куда-то вниз, напрягая глаза. Высота расположения техники над полом — 1,5-2 метров. А дизайнеры, которые занимаются изготовлением кухонь, обычно отводят шкафчик под телевизор, располагающийся на уровне глаз хозяйки.

Спальня

Когда мы говорим о телевизоре в спальне, то невольно представляем тихий вечер с бокалом вина, теплым одеялом и увлекательным фильмом, поэтому основной параметр при выборе места под телевизор — удобство просмотра.

Напольные подставки имеют свои преимущества — на них телевизор устанавливается быстро и без лишних усилий, а в случае падения у экрана есть большой шанс выжить. Самыми дешевыми будут пластиковые подставки, самыми дорогими — из натурального дерева.

С другой стороны, кронштейны — удобные в использовании и экономичные как относительно пространства, так и в плане стоимости. Установку лучше доверить профессионалам, чтобы себя не травмировать. Экран не должен находиться напротив окна, иначе солнце будет бросать блики — и изображение станет тусклым. Если другого варианта расположения телевизора нет, задумайтесь о приобретении светонепроницаемых штор. Чтобы смотреть телевизор лежа, офтальмологи (которые вообще-то против такого положения при просмотре) настоятельно рекомендуют располагать экран примерно в 1,5-2 метрах от пола в зависимости от высоты кровати — так шея не затекает и глаза не напрягаются. В противном случае стоит позаботиться о жестких ортопедических подушках.

Не менее удобный вариант — специальные стеновые панели и порталы для ТВ. Подберите мебель, которая гармонично впишется в интерьер и сделает просмотр фильмов комфортным.

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Родители, педиатры и психологи до конца еще не решили, можно ли ставить телевизор в детскую комнату: как это отразится на развитии, психике ребенка, на его здоровье. Однако опустим вопросы воспитания и углубимся в интерьер. Если в гостиной главную роль в расположении телевизора играет стиль пространства, то здесь важнейший фактор — безопасность.

Дизайнеры предлагают крепить детский телевизор к стене — это убережет ребенка от возможных травм во время подвижных игр.

Что касается профилактики зрения, то офтальмологи полагают, что телевизоры с красочными корпусами для детей недопустимы — глаза будут уставать и краснеть, так как им придется в два раза больше напрягаться: успевать за сменой картинок и зрительно цепляться за цветной корпус. Идеально — белый корпус на фоне белой стены.

В комнате подростка есть смысл объединить телевизор и функциональную зону с книгами, папками, тетрадями, дисками. Не стоит выбирать модель с большим экраном — детские комнаты обычно маленькие. Плюс ребенок частенько подходит вплотную к экрану, чем портит зрение, так что оптимальная диагональ — 32-33 дюйма. Рассчитывайте, что с возрастом ребенок захочет к телевизору игровые приставки, так что лучше заранее выбирать модель с большим количеством видеовходов.

Наиболее безопасным для зрения среди педиатров считается жидкокристаллический телевизор — излучения от него меньше. Устанавливать телевизор надо на уровне глаз. Если в детской стоит диван, то напротив него. А если ребенок смотрит мультики, лежа на кровати (что, кстати, очень вредно), то и высота экрана должна быть примерно в метре от пола, а расстояние до маленького зрителя — не менее двух метров.

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Вот до чего техника дошла — теперь можно смотреть телевизор, попутно нежась в легкой пене. Теоретически в любую ванную можно подобрать цифровую технику, надо лишь правильно выбрать модель и придумать, куда ее поставить, чтобы и смотреть было удобно, и за безопасность не переживать.

С чего стоит начинать выбор такой электроники? Найти водонепроницаемые модели: у таких даже пульт при попадании в воду продолжает работать, а экран не запотевает от перепада температур. В дополнение можно купить влагостойкую акустическую систему — для ощущения полного погружения (не в ванну, а в происходящее на экране, конечно). Удовольствие не из дешевых, зато комфорт на высшем уровне.

Кроме крепления за кронштейн на стену, есть еще и экзотические варианты установки. Например, встроить в зеркало: в обычном режиме экрана не видно, изображение появляется только после включения. Телевизоры с диагональю 10-17 дюймов — то что надо для маленькой ванной.

Легче всего монтировать беспроводные модели — их можно ставить в любой точке ванной и не переживать за изоляцию проводов и розеток от влаги. Только необходима периодическая зарядка аккумулятора. Располагайте экран в зависимости от своих предпочтений: любители принимать душ могут установить телевизор в двух метрах над полом, поклонникам долгих водных процедур удобнее будет встроить технику в 1,5 от бортика ванной и ниже.

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Интернет-магазин «Плеер.ру», +7 (495) 775-04-75, www.pleer.ru К выбору места расположения телевизора можно подойти нестандартно: удобно сесть на диван, подумать о чем-то хорошем и запомнить точку, куда непроизвольно обращены глаза — это центр будущего экрана.

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