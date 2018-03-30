Модные луки лето 2018: основные тренды и идеи сочетания

Летний сезон — отличное время для экспериментов со своим стилем. В этом сезоне предоставляется возможность обновить гардероб и изменить свой имидж. Несмотря на то, что модные тенденции — весьма объективное понятие, для каждой девушки важно соответствовать трендам и следить за новинками дизайнеров.

Что дизайнеры предлагают носить нам в этом сезоне? В нашей статье мы ознакомим вас с главными трендами лета 2018 года.

Главный девиз этого сезона — сочетать несочетаемое, комбинировать различные стили в одежде. Больше экспериментов! Подобные луки выглядят превосходно, и, безусловно, привлекают огромное внимание.

Нужно отметить, что в комбинировании стилей существует тонкая грань, при преступлении которой ваш образ будет выглядеть неуклюже. Для того, чтобы научиться правильно подбирать сочетающиеся между собой элементы одежды, нужно самостоятельно найти для себя компромисс в комбинировании стилей.

Главное — запомнить несколько нюансов для составления лаконичного лука:

В гардеробе каждой девушки должна присутствовать одна базовая вещь, с помощью которой можно составить абсолютно любой лук. Базовой вещью может послужить белая или черная футболка, которая станет отличной основой для вашего образа.

Джинсы любого фасона составят базу для вашего лука. Они навсегда останутся в моде — это факт. Если вы ещё не готовы к модным экспериментам и храните верность классике, джинсы это то, что вам нужно. В этом сезоне джинсы можно сочетать с чем угодно — с рубашками мужского кроя, кружевными топами, жакетами и футболками, удлиненными кардиганами и туниками.

При смешивании разных стилей важно учитывать целостность вашего образа. Грамотно комбинировать стили нужно по трём важным аспектам: цвет, форма и фактура. Для составления лаконичного образа важно сочетать не более 3-х цветов в комплекте. Тотал луки же предполагают употребление только одного оттенка в образе. Форму же могут задавать небольшие детали, такие как форма аксессуаров и орнамента на одежде. Важно, чтобы все детали в образе имели одну форму.

Эти нюансы помогут вам составить гармоничный лук, который надолго останется в памяти окружающих вас людей. Правильно подбирать элементы для вашего образа вам поможет наша статья. Каковы главные тренды лета 2018 года?

Основные тренды лета 2018

Летние образы в лавандовом цвете

Лавандовый цвет в одежде — главный тренд нового сезона. Любой летний лук с подобными оттенками наполнен особенной женственностью и легкостью. Особенно утонченно выглядят лавандовые тотал луки. Обувь, юбки, платья, блузки, брючные костюмы во всех оттенках лавандового смотрятся просто невероятно и вызывают интерес у стилистов всего мира. Приятно смотрится сочетание лавандового цвета с пастельными оттенками.

Подобные коллекции мы могли увидеть на показе одного из ведущих итальянских брендов одежды Max Mara. Многие боятся переборщить с лавандовым цветом в одежде и считают, что этот довольно необычный оттенок в повседневных луках смотрится несуразно. Это абсолютно не так! Как его добавить в свой образ?

Начать своё знакомство с данным трендом можно с разбавления любого лука аксессуарами лавандового оттенка, которые помогут освежить и завершить образ. Один из самых простых приёмов составления лука — комбинирование обыкновенных джинсов с рубашкой светло — лавандового цвета. Кардиганы, жилеты и топы — также отличный вариант для использования данного оттенка в одежде.

Летние луки с шортами

В этом сезоне актуальны шорты абсолютно разных фасонов — удлиненные, короткие, с завышенной талией, с кружевами и прорезями. Подобные шорты стоит носить с легкими топами, футболками, майками на бретелях. Дополнить образ может тонкий кардиган с бахромой. Шорты можно носить как с кедами, так и с классическими лодочками.

Очень стильно смотрятся шорты-бермуды в сочетании с шёлковыми блузами, рубашками и тонкими свитерами. Такой лук подойдёт для прогулок прохладными летними ночами. Для того, чтобы ваш образ смотрелся стильно, стоит добавить немного аксессуаров. Они помогут завершить стильный летний лук.

Стильные летние луки 2018 с юбкой карандаш

Юбки карандаш всегда будут актуальны. Офисный стиль остаётся в тренде. Такие модные дома, как Calvin Klein и Gucci представили новые коллекции с использованием данного фасона. В летний сезон, чтобы не выглядеть слишком строго, можно комбинировать яркие цвета, фактуры и стилистические сочетания. Главное — составить чёткое сочетание пропорций.

Стилисты советуют сочетать узкую юбку карандаш с объемным верхом — жакетами, пышными рубашками, кардиганами. Такое сочетание фактур придаст вашему образу женственности.

Модные образы с комбинезонами

Ещё одной важной тенденцией лета 2018 года являются комбинезоны вех цветов, моделей и фактур. Для повседневной жизни выбираем сочетание классической модели с кроссовками, кедами, сандалиями. Для составления более праздничного лука сочетаем комбинезоны с босоножками и туфлями-лодочками. Завершить столь экстравагантный образ поможет широкий ремешок, повязанный на талии.

Привлекательные летние луки с брюками

Луки с брюками — тренд этого лета. С помощью брюк можно создать несколько абсолютно разных по стилю луков. Все фасоны — зауженные, прямые, классические, расклешенные остаются в тренде. Для тёплых деньков лучше подобрать яркие оттенки брюк — оранжевый, жёлтый, красный, насыщенно-синий.

Подобные яркие оттенки можно сочетать с шёлковыми светлыми топами на тонких бретельках. Для вечерних прогулок прекрасно подойдут чёрные зауженные брюки в сочетании с тонкой блузой.

Стильные образы лета 2018 с платьями и сарафанами

Летом 2018 никак не обойтись без романтичных платьев и сарафанов. Для жарких прогулок лучше выбрать сарафаны из лёгких и струящихся тканей. На платьях же в летнем сезоне приветствуются геометрические принты. Также использование большого количества пайеток и полупрозрачного пластика в коллекции модного дома Chanel подтвердило актуальность платьев из данных материалов. Такие платья отлично подойдут для отдыха и вечерних прогулок.

Модные летние луки с жакетами

Жакеты возвращаются в моду. Модные жакеты любого фасона — удлиненные, укороченные и классические помогут завершить любой образ. Для летнего лука можно выбрать яркие однотонные жакеты, с вышивкой или принтами. Жакеты можно носить как с платьями и юбками, так и с шортами, брюками и комбинезонами. Подобные жакеты лучше сочетать с шёлковыми блузами, рубашками и тонкими топами.

Трендовые принты в одежде

Цветочный принт

Ни один летний сезон не обходится без цветочного принта. Особенно актуальны сарафаны и комбинезоны с крупными абстрактными цветами и растительными мотивами.

Горох

В очередной раз в моду входит классическое сочетание чёрно-белого горохового принта. Нужно помнить, что горох — самодостаточный рисунок. Данный принт стоит сочетать со сдержанными элементами одежды. Воздушное платье в мелкий горошек с чёрным жакетом — отличный выбор в составлении образа. Для молодёжного стиля блузу в горошек можно сочетать с джинсами.

Более строгий же стиль требует сочетания блузы в горошек с классическими однотонными черными брюками. Данный лук является самой настоящей классикой.

Поп-арт Один из самых впечатляющих трендов сезона — одежда, полностью усеянная принтами в стиле поп-арт. Чем ярче — тем лучше! Сумасшедшие сочетания вырезок из комиксов, фрагментов картин, обвёрток конфет и напитков выглядят невероятно стильно. Яркие юбки с рисунками, платья, жакеты, топы — безоговорочный хит этого лета. Как адаптировать данный тренд под повседневную жизнь? Добавлять элементы с поп-арт принтом в свой лук.

Примером может послужить сочетание яркого топа с однотонными лаконичными брюками. Не бойтесь подбирать массивные аксессуары и обувь. Яркие браслеты и серьги в стиле 80-х прекрасно дополнят ваш образ.

Для того, чтобы всегда выглядеть модно и стильно, нужно проявлять свою индивидуальность и яркость в образах. Обыкновенными и скучными образами никого не удивишь, важно выделяться из толпы!

Прислушиваться к трендам и адаптировать их под собственное восприятие моды — вот лучшее решение. Тогда ваши луки будут выглядеть превосходно, что послужит привлечению внимания со стороны окружающих людей.

https://www.youtube.com/watch?v=1rAhoNU39cg

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