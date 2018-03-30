12 лучших интерьерных находок марта

1. Тарелки Rosenthal Meets VersaceСотрудничество модного дома VERSACE и немецкой фарфоровой мануфактуры ROSENTHAL началось в 1992-м. В 2018-м союз отмечает 25-летний юбилей. Первые совместные коллекции посуды создавались под художественным руководством Джанни Версаче , считавшего, что его марка посвящена не столько одежде, сколько в целом образу жизни делюкс. К юбилею приурочена лимитированная серия посуды из 25 предметов: чашек и тарелок с узнаваемыми мотивами ROSENTHAL MEETS VERSACE.

2. Кофейные столики CaulfieldВ преддверии летнего сезона фабрика MINOTTI выпустила кофейные столики Caulfield по дизайну Родольфо Дордони в варианте outdoor. Решётчатый каркас модели сделан из металла, предварительно обработанного так, чтобы добиться идеально гладкой поверхности, а затем выкрашенного с помощью эпоксидного напыления, защищающего его от любого внешнего воздействия. Столешница — из мрамора Pietra del Cardoso. 3. Глиняная игрушка начала XX века28 марта в музее–заповеднике «Царицыно» открылась масштабная выставка глиняной игрушки. Она включает больше ста экспонатов из собрания начала XX века, принадлежавшего актёру Николаю Церетелли , сохранённого и подаренного музею известным коллекционером Георгием Костаки в 1970-х годах. Игрушка XIX века ценится за её особую выразительность и воплощает собой ремесленные традиции России, сохраняемые поколениями мастеров. На выставке «Зачем ребёнку медведь?» демонстрируются замечательные образцы глиняной игрушки начала XX века. На фото — работа мастера Лариона Зоткина из Пензенской губернии, 1919 г.

4. Стол Parigi, стулья DomeИнновационная кухонная система Lounge — преемница системы Essence. Теперь увеличена вместимость шкафов. Появились колонны со створками Scrigno: они открываются, уходя в боковины. В композиции Lounge сочетаются уникальные материалы: окисленная пихта (в отделке острова) и футуристическая металлизированная отделка «жидкая бронза» (на колоннах и верхних шкафах). Столешница и фартук — из кварца Pearl Breeze. VENETA CUCINE.

5. Ковер Thibault Van RenneВ Москве в центре дизайна Artplay открылся первый в России шоу–рум THIBAULT VAN RENNE. Этот бельгийский бренд с флагманским шоу–румом в Генте, помимо России, представлен в 14 странах. Основатель марки Тибо Ван Ренне сделал ставку на уникальные дизайнерские ковры ручной работы. Ярким примером может служить этот ковёр из шерсти и шёлка, абстрактный орнамент которого словно всплывает из глубины.

6. Шкаф Century FurnitureЭтот низкий шкаф шириной почти два метра (точные параметры 183х45х88) выглядит почти невесомым, а всё благодаря «волшебному» зеркалу, которым отделаны его поверхности! Зеркало и металлическая рама покрыты благородной патиной, и кажется, что этот респектабельный предмет мебели явился к нам прямиком из эпохи ар–деко. На самом деле вещь современная, произведена на фабрике CENTURY FURNITURE.

7. Текстиль Togas Couture InteriorsЛейтмотив новой коллекции интерьерного текстиля Togas Couture Interiors — золото, а предметом вдохновения для её создателей послужил миф о Мидасе, царе, который превращал в драгоценный металл всё, к чему прикасался. Поэтому в новой коллекции — «золотые» ткани с геометрическими и цветочными мотивами. Здесь есть всё, чтобы создать цельный образ интерьера по индивидуальной «мерке»: ткани для обивки, для штор, для постельного белья. Бутик Togas.

8. Коллекции Timeless и GatsbySELVA отмечает в этом году юбилей — полвека со дня основания! Круглая дата стала для компании важной вехой и поводом ответить на вопрос: в чём же суть сегодняшнего интерьерного процесса? Ответ — новые коллекции Timeless и Gatsby. Коллекция, посвящённая эпохе «великого Гэтсби», — в духе ар–деко. А Timeless — это оригинальная вариация на тему модного mid–century: лаконичные, элегантные, плавные формы.

9. Стенка ModernariatoСтенка Modernariato c «сотами» по бокам от застеклённой витрины — новинка Миланского салона–2017. Дизайн восходит к 70–80-м годам XX века. У шкафа такого типа три неоспоримых преимущества: он демонстрирует предметы коллекций в витрине и красоту шпона на своих фасадах, а также отлично справляется с хранением. Очень хороши здесь «соты» — это и архетип, и модный мотив, «мостик» между классикой и современностью. Дизайн и воплощение — ARCA. Салон «Линия».

10. Ковёр из серии La ScalaИстория и архитектура Италии стали источником вдохновения и для российского декоратора Майкла Шилова. Специально для TAPIS ROUGE ATELIER он создал коллекцию ковров La Scala с сюжетной линией на тему лестницы. Образ лестницы как символа движения вверх творчески переработан и раскрыт по-новому. Объёмный эффект достигается чередованием текстуры новозеландской шерсти и китайского шёлка, разнообразием цветовой гаммы и использованием современных и традиционных техник ковроткачества. 11. Стул от Etro и Jumbo GroupВ преддверии Миланской выставки ETRO в сотрудничестве с JUMBO GROUP запустила новую линию предметов для дома. Коллекция продолжает традиции модного дома: орнамент тканей строится вокруг пейсли — узора, ставшего визитной карточкой бренда. Образ кресла Babel навеян путешествием по Индии и Западной Азии. Складной стул и трон — в форме прочитываются типично восточные, кочевнические и колониальные мотивы.

12. Обеденный стол от Arte VenezianaНовое творение дизайнера Джованни Луки Феррери для ARTE VENEZIANA — обеденный стол, на стеклянной столешнице которого вручную выгравирована старинная карта Венеции, созданная венецианским художником Якопо де Барбери в 1500 году. Глядя на стол сверху, можно полюбоваться великолепно прорисованными достопримечательностями города — недаром карта до сих пор считается одним из самых точных изображений Венеции XVI века.