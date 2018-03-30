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Открытый урок студии «Фитодизайн» прошел на Коминтерна
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Открытый урок студии «Фитодизайн» прошел на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В ГБУ Спортивно-досуговый центр «Брэк» по адресу: улица Коминтерна, дом 8 состоялся открытый урок студии «Фтодизайн».
Руководитель студии провел беседу о возможностях использования бумаги в декоре, о развитии модного интерьерного направления декоративного дизайна, показал, как правильно использовать простые цветочные горшки, необычные вазоны, композиции из искусственных, засушенных цветов, тканей и прочего материала.
Участники открытого урока, узнали, как оригинально украсить квартиру или офис. (ск)
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