Как установить выключатели и розетки в деревянном доме

В традиционном бетонном доме установить проводку — плёвое дело с точки зрения техники безопасности: камень гореть не станет. Но в случае с деревянным домом всё гораздо сложнее: одна искра — и даже специально обработанное дерево может вспыхнуть в два счёта. Можно вызвать квалифицированного электрика, но вы решительны и собираетесь всё сделать своими руками. Рассказываем, как установить розетки и выключатели и не спалить любимый дом.

Составить план нагрузок

Как при любом проектировании и строительстве, вам необходимо заранее рассчитать и понять, какой объём электроэнергии нужен вашему дому. Для этого предварительно начертите план вашего дома, на котором разметьте расположение всей электротехники. Подпишите мощность каждого прибора.

Разделите приборы на несколько групп: вам нужно просчитать линии внешнего освещения (например на даче), внутреннего (все лампы, светильники и прочее), техники с малым потреблением электроэнергии (небольшая бытовая техника вроде микроволновок, компьютеры и сопутствующие аксессуары и так далее) и техники с высоким потреблением электроэнергии (бойлеры, кухонные плиты, конвекторы). Это в идеале, но возможно, у вас будет больше линий электропередачи (например охранные и пожарные системы).

Рассчитать расположение розеток, выключателей и автовыключателей

Особенно важный пункт для деревянных домов. Ведь если при работе с бетоном вам гораздо проще в случае чего переместить розетку (демонтаж части стены, проводка в необходимый участок, заделка, шпаклёвка — и готово), то в случае с деревом вам придётся как минимум разбирать часть стены, а то и сносить её вовсе. Поэтому взгляните на план и поймите, каким образом вы собираетесь располагать розетки — старайтесь разместить в таких местах, чтобы при перестановке мебели вы могли протянуть провода к розеткам.

Помните также, что выключатели удобно располагать рядом для экономии места и электроэнергии (например выключатели ванной и кухни). Не забудьте рассчитать расположение счётчика и распределительной коробки. При установке розеток компании Schneider Electric особенно хорошо для деревянного дома подойдёт коллекция Blanca — эти выключатели имеют две кнопки, имеют лаконичный дизайн и три варианта исполнения для открытой и скрытой установки. Среди оттенков есть ясеневый, который идеально подойдёт при размещении в деревянном доме.

Определитесь с техникой монтажа проводки

Тут есть два варианта: открытый и скрытый монтаж. Первый наиболее доступный и простой по затратам сил, времени и средств, но не столь привлекательный с точки зрения эстетического вида. Главное — не забыть об алюминиевом или асбестовом листе между стеной и розеткой, дабы обеспечить максимальную защиту от возгорания дерева в случае появления искры при вытаскивании штекера из розетки.

Второй способ (скрытый монтаж) — гораздо более затратный во всех отношениях. Учтите также, что при подобной установке вам точно не избежать изменения внешнего вида стены при возможном перемещении розетки в будущем. Главное же отличие при установке в деревянном доме — ни в коем случае не использовать пластиковую монтажную коробку под розетку: чрезмерный нагрев и перегрев могут привести к оплавлению коробки и её воспламенению. Используйте металлические коробки, который негорючи и не станут причиной пожара. Можно использовать асбестовую модель.

Установка защитного оборудования

Не забудьте, что в плане электропроводки вы должны учесть место для установки электрического щита, в котором необходимо смогнтировать автоматические выключатели и УЗО (устройства защитного отключения), которые защитят электропроводку от короткого замыкания, вас — от поражения электрическим током, а дом — от пожара в случае повреждения электрооборудования. Устройства защитного отключения Schneider Electric обладают чувствительностью в 100 мА и также в 300 мА при установке трёхфазной линии проводки и обеспечивают полную защиту от пожара при неисправности электропроводки. Для защиты человека от поражения электрическим током УЗО должно иметь чувствительность не более 30 мА. В среднем стоимость УЗО составит от полутора до трёх тысяч рублей.

Для коттеджных посёлков и дачи также актуальна защита установленного в доме электрооборудования от повреждения из-за перенапряжения, причиной которого может стать, например, удар молнии — для этого Schneider Electric предлагает установку оборудования УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений), которое обезопасит проводку от скачков напряжения. Стоимость подобного устройства для однофазной линии составит около трёх тысяч рублей.

Помните также, что при установке электрооборудования на улице оно должно иметь соответствующий условиям окружающей среды уровень защиты (IP — Index Protection). Для установки вне помещений под навесом подойдёт оборудование с IP44. Если же вы планируете устанавливать его на открытом пространстве, то необходимо оборудование с IP не ниже 54.

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