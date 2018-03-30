Ванная VS душевая кабина. Что выбрать гедонисту, а что семьянину?

В идеальной ванной комнате есть место для душа, для ванны и даже для небольшой сауны. Но реальные габариты в многоквартирных домах редко позволяют разгуляться по полной, поэтому выбор сделать нужно, а мы в этом поможем. Для тех, у кого кипит жизнь

Людям с активным образом жизни лучше всего подойдет душевая кабина. Быстро привести себя в порядок перед насыщенным днем и не тратить кучу времени. Масла, соль, ароматная пена — эта романтика не для них. А если захочется расслабиться вечером после работы, то поможет лейка для душа с имитацией тропического дождя.

Для тех, кто любит отдыхать

Те, кто как и я, не представляет вечер пятницы без двухчасового релакса в ванне, пусть даже не сомневаются в своем выборе. С помощью ванны в обычной квартире можно организовать домашний спа-салон: нежная пена, ароматические свечи, расслабляющая музыка, маски для лица, любимая книга или сериал — водная процедура с богатой программой. Для полного релакса не хватает только вина. В душевой кабине как ни старайся, так не отдохнуть.

Для тех, кому важна эргономичность Людям, которые сходят с ума по различным полочкам и ящичкам для хранения косметики и полотенец, подойдет душевая кабина. Спросите, в чем тут логика? Душевая кабина не займет много места, а место для стеллажей высвободится. Обладатели шикарной ванной комнаты площадью 6-8 квадратных метров имеют возможность и джакузи установить, и полотенцесушитель поставить. Но в обычной российской квартире места под завязку, количество вещей ограничено. Другое дело — душевая кабина, благодаря ее компактным габаритам (800х800 против 1700х700 ванны), есть возможность поставить что-то стильное и функциональное помимо унитаза и стиральной машины.

Отличным вариантом в таком случае станет гарнитур для ванной комнаты Roca America от магазина Mebelion. В комплект входит большое зеркало с полкой, широкая раковина с вместительной тумбой и со множеством ящиков и шкаф-витрина.

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У кого есть маленькие дети, лучше всего подойдет ванна: идеальное место для купания малыша. Можно и поплескаться с уточкой, и даже начать учиться плавать. С другой стороны, если в квартире живут пожилые люди, удобнее использовать душевые кабины, оснащенные небольшим сидением и ручками.

Для тех, кто любит роскошь

Если габариты позволяют, то любителям роскоши и комфорта лучше приобрести отдельно стоящую ванну — пафосно, красиво и очень стильно. Глубокая ванна на ножках, с лепниной по краям станет центром интерьера, но и потребует качественной отделки, дорогого декора и аксессуаров: картину на стене, мраморный пол, небольшую скульптуру, блестящую плитку. Окружающая обстановка должна соответствовать царице-ванне.

Для тех, кто любит технические новинки

Ответ однозначный — душевая кабина. Есть модели с радиопроигрывателем, телевизором, с регулировкой температуры подачи воды и с массажем Шарко. Есть модели, обьединяющие в себе душ и сауну. Ванны никогда не смогут превзойти душевые кабины по своей функциональности, даже если у них будет кожаный подлокотник и выдвижная подставка для бокала с вином.

Подберите функциональную и эргономичную инфракрасную сауну в магазине «Ателье Саун». Выполнена из закаленного стекла в классическом варианте. В комплекте также стеклокерамические нагреватели, встроенный динамик, FM-радио и вентилятор. Сауна рассчитана на трех персон.

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Огромный недостаток душевой кабины — сложность в уходе. Двери, поддон, полочки, различные щели на стенках душа — сложная конструкция, а значит времени и сил потребуется больше, чем с ванной. С ней проще: поверхности практически ровные и чистятся легко и просто.

Если ванная комната позволяет и ванну, и душевую кабину, то выбирайте ванну. Она не заменит сауну и в ней нет радио (музыку можно включить и на телефоне, если уж на то пошло). Но все это меркнет перед возможностью домашнего релакса, когда хотя бы раз в месяц можно погрузиться в ванну и уйти от повседневных проблем.

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