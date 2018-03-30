Неделя моды в Москве: важные итоги

В Москве завершился 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на котором российские и иностранные дизайнеры продемонстрировали свои новые коллекции в рамках осенне-зимнего сезона 2018-2019. Редакция «КТО?ЧТО?ГДЕ?» изучила все показы и подготовила ТОП-7 трендов с Недели моды.

Классический черный

Главный цвет будущего сезона — черный. На Неделе моды не было ни одного дизайнера, кто бы проигнорировал этот тренд. К примеру, Вячеслав Зайцев уделил внимание этому цвету в своих вечерних нарядах. У «Arut MSCW» черный стал основным цветом коллекции, который он смело разбавил серым, голубым и бордовым металликом, а также использовал его в сочетании с белым. Черный преобладает и в коллекции «Africa Explosion», у дизайнеров из Казахстана и Юлии Ивановой . Они используют его в мужских и женских образах, в строгих и спортивных костюмах, в вечерних нарядах и в одежде в стиле casual.

Рюши, оборки и воланы

Юлия Далакян, Пожалуй, это самый романтичный тренд, который украсил большую часть коллекций нового сезона. Дизайнеры обильно декорировали оборками блузы, топы, куртки, юбки, платья. И неважно, какого они размера и как расположены — вертикально или горизонтально. Главное — чем их больше, тем моднее. Романтический декор в своих образах применили Александр Рогов Белла Потемкина , дизайнеры бренда «Atelier B by Gala B», Настя Некрасова и другие.

Прозрачность

Этой осенью в моде снова прозрачные ткани. Уже не первый сезон дизайнеры предлагают игриво приоткрыть интимные части тела и выйти в свет. В этот раз на подиуме были представлены «голые» платья, напоминающие пеньюары, элегантные прозрачные модели в офис и на вечеринку, а также свадебные образы. Такие наряды предлагается сочетать с оборками, кружевом и яркими аксессуарами, а в прохладную погоду — в дополнении с пиджаком или пальто.

Металлизированные материалы

В осенне-зимнем сезоне в тренде снова сверкающие ткани. Подиумы буквально ослепляли гостей блеском серебра, золота, бронзы и даже разноцветных металлов. Футуристический цвет дизайнеры использовали как в мужских, так и в женских образах и применяли во всех предметах одежды базового гардероба: платьях, плащах, кофтах, блузах, брюках, юбках. Металлический оттенок встречался в коллекциях Оксаны Федоровой , Снежаны Падериной, Arut MSCW, ZA_ZA, Sensus Couture и др.

Обилие принтов

Популярность принтов растет из года в год, и зависит это не от сезонности, а от фантазии самих дизайнеров. В этот раз на подиуме царило разнообразие узоров, орнаментов и рисунков. Одни дизайнеры побаловали нас позабытыми ретропринтами, другие экспериментировали с изображениями известных личностей. А самые смелые делали микс и смешивали в одном образе сразу несколько рисунков. К примеру, леопардовые пятна сочетали с клеткой, вертикальные полосы — с различными геометрическими формами и т. д.. Большое изобилие принтов использовали в своих коллекциях Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев , дизайнеры коллекции «Africa Explosion» и нового бренда «Rebel School».

Многослойность

Еще один яркий тренд, который не покидает подиум уже несколько сезонов, — многослойность. Он отлично передает осенне-зимнее настроение и придется по душе в самое холодное время года. Чтобы не замерзнуть, дизайнеры советуют надевать балахоны поверх пиджаков, брючные костюмы носить с водолазкой, юбку с подъюбниками и обязательно в сочетании с двумя блузами и кафтаном. Также не стоит забывать и про аксессуары — длинные шарфа, меха, объемные пояса и перчатки, которые используются для создания этого тренда.

Открытые плечи

Оголение плеч — один из самых удачных дизайнерских приемов. Поэтому актуален он не только летом, но и в осенний сезон. На Неделе моды этот тренд можно было наблюдать во всевозможных видах одежды, от топов и блузок до свитеров-оверсайз. Открытые плечи делают образ очень женственным, элегантным и чуточку сексуальным.