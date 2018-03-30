12 классных предметов домашнего декора с AliExpress

Преобразить или хотя бы чуточку оживить домашний интерьер можно за счет самых различных предметов. Зачастую это не такие уж и дорогие вещи, особенно в случае с AliExpress. Решение там найдется под любой вкус и на любой кошелек. Это может быть как новый оригинальный подсвечник, так и практичная подставка, один вид которой заставит вас улыбнуться.

Держатель для бутылки вина

Оригинальная подставка под бутылку, выполненная в виде кошки. Она полностью металлическая, что делает ее довольно увесистой — около 500 грамм. Цена составляет 1 275 рублей.

Стеклянные цветы

Украшением любого интерьера станут цветы из стекла, которые особенно эффектно выглядят под лучами солнца. Поэтому располагают их обычно у окон или прямо на подоконниках. Цена — 2 100 рублей.

Лампа Аладдина

Оригинальная металлическая аромалампа. Золотой окрас, оригинальный узор и несколько красных камней создают эффект по-настоящему дорогой вещи. На самом же деле стоит такая всего 850 рублей.

Искусственные пионы

Любой интерьер, вне зависимости от стиля, смогут преобразить пышные искусственные цветы, такие как пионы. На AliExpress масса вариантов самых различных цветов. В среднем они стоят от 220 рублей.

Манэки-нэко

Известные фигурки котиков, которые должны приносить удачу. Небольшие, но очень качественные варианты ручной работы, выполненные из керамики, обойдутся в 900 рублей. На выбор есть различные окраски.

Стеклянный занавес

Разделить несколько зон одной комнаты вполне можно занавесом со стеклянными бусинами, которые никогда не теряют своей актуальности. 10 нитей по 100 см каждая обойдутся примерно в 1 500 рублей.

Копилка для монет

Копилки как интерьерные решения обыгрывают довольно часто. Симпатичные фигурки и различные сосуды могут стать отличным подарком, как, к примеру, вот такой металлический кот. Цена составляет всего 560 рублей.

Держатели для очков

Для удобства размещения очков существует немалое количество самых различных подставок и держателей. Некоторые одним лишь своим видом вполне могут поднять настроение или просто заставить улыбнуться. Пример с фото ниже обойдется в 870 рублей.

Подсвечник-маяк

Даже если вы не привыкли зажигать дома свечи, подсвечники могут стать украшением интерьера вашей спальни, кухни или даже лоджии. Большой популярностью на AliExpress пользуются металлические маяки, стоящие от 300 рублей.

Светящиеся подушки

Любители проводить много времени в спальне определенно оценят подушки, излучающие свет подобно прикроватным светильникам. Они такие же мягкие, как и обычные, но имеют при этом встроенные диоды, работающие от батареек. Цена такой подушки — от 400 рублей.

Мягкий коврик

Перед диваном или кроватью в детской либо гостиной отлично впишется мягкий пушистый коврик. Особенно необходим он тем, кто привык сидеть на а полу. Коврик из акрила диаметром 45 см обойдется примерно в 550 рублей.

Ловец снов

Такой амулет должен избавлять от кошмаров и притягивать только хорошие сны. По цветам и размерам вариантов их масса, поэтому решение найдется под интерьер практически любой спальни. Цены в среднем начинаются от 200 рублей.