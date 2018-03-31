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3 весенних образа в стиле поп-арт, которые легко повторить самостоятельно
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3 весенних образа в стиле поп-арт, которые легко повторить самостоятельно 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Стритстайл-дива Надеемся, что весна все-таки вот-вот наступит по-настоящему — и готовимся носить легкие куртки из денима. Однако выбираем не просто классические цвета индиго, а модели с ярким принтом в стиле поп-арт на спине. Самые актуальные экземпляры вы найдете в коллекции российских дизайнеров Daria y Maria, которые, собственно, и придумали эту тенденцию еще до того, как ею заболел весь мир. Дополняем образ плиссированной юбкой яркой расцветки и спокойным джемпером, например, серого или молочного оттенков. Что же касается обуви, то кроссовки с такой юбкой мы носить не рекомендуем, а вот узконосые ботильоны или туфли будут в самый раз. В стиле Studio 54 Платье, будто бы созданное в сооавторстве с Энди Уорхолом, определенно станет украшением вашего весенне-летнего гардероба. Впрочем, если летом его можно носить просто с белыми кедами или босоножками, то вот весной яркое и абсолютно самостоятельное платье-трапецию стоит дополнять исключительно темными и однотонными вещами. Именно поэтому мы выбрали черный тренч и ботильоны. А вот сумку подобрали в тон двум основным цветам на платье. Если вы не готовы привлекать к себе внимание, носите такие вещи с простыми аксессуарами, без лишней фурнитуры и принтов. Допускается добавление в образ плотных черных колготок или кожаных легинсов. Почувствуйте себя завсегдатаем знаменитой Нью-Йоркской Studio 54! Casual с ярким акцентом Если наши предыдущие образы подходят все-таки не каждой, тот этот аутфит по достоинству могут оценить все. Во-первых, такие принты на аксессуарах работают еще лучше, нежели на одежде, а во-вторых, небольшая яркая деталь создает изюминку в любом образе. Формула идеального look'а в данном случае проста: вы берете любимые базовые вещи — деним, пальто-халат, рубашку и удобную обувь — и просто приправляете это все модной сумочкой самого броского цвета. Как говорится, стиль кроется в деталях. Текст: Диана Гербер Фото: архивы пресс-служб
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