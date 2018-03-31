Дизайн трешки в Швеции, который вам точно понравится

Площадь этой трехкомнатной квартиры в Швеции — 70 квадратных метров. Не так уж и много для семьи из 4-х человек, однако дизайнерам удалось разместить здесь спальню, детскую, гардеробную, а также просторную кухню-гостиную с зоной столовой. Изюминку интерьеру придает глубокий серо-голубой цвет стен, обилие фактур и множество декоративных деталей — ненавязчивых, но добавляющих атмосфере квартиры особый шарм.

За кажущейся простотой обстановки скрывается масса продуманных решений, которые можно «подсмотреть» и использовать в собственном интерьере.

Обратите внимание: в этой квартире решили обойтись без штор, чтобы максимально использовать солнечный свет. А жалюзи расположили только на нижней части окон: это позволяет при необходимости отгородиться от посторонних глаз — и при этом не блокировать полностью естественное освещение.

В гостиной над диваном расположили 4 ряда книжных полок. При этом они в точности совпадают по цвету со стенами — и визуально сливаются с ней. Это значительно снижает визуальный шум и облегчает зрительно всю зону.

Для кухонного гарнитура выбраны матовые белые фасады, однако они вовсе не выглядят скучными. Секрет — в необычных ручках, представляющих собой также стильные металлические акценты. С одной стороны, эта небольшая деталь придает обстановке некоторую богемность. С другой, является функциональным декором, не требующим ни дополнительного места, ни особых затрат.

Для экономии пространства в небольшой спальне было решено отказаться от классических прикроватных тумбочек и заменить их более компактными подвесными полками. Они позволили разместить светильники и предоставили у изголовья достаточно места для мелочей.

Двухэтажные кровати — не редкость в современных детских комнатах. Однако обратите внимание: для этой квартиры выбрали модель с дополнительным пространством под нижним спальным местом. Это позволило разместить там коробки и контейнеры с игрушками.

Еще одно функциональное решение, которое можно «подсмотреть» в этой квартире для небольшой детской, — стол-подоконник.

Все чаще владельцы небольших российских квартир перенимают западный опыт — и обустраивают гардеробные. Вопреки распространенным опасениям, такое решение здорово экономит пространство, позволяя отказаться от множества громоздких шкафов, комодов, а также спрятать хозяйственный инвентарь.