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Дачный домик в Подмосковье: проект Анны Эрман
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Дачный домик в Подмосковье: проект Анны Эрман 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Двухэтажное здание нужно было вписать в лесной участок, не повредив деревья, и создать в нем расслабленную дачную атмосферу и максимальный комфорт, без которого декоратор Анна Эрман не представляет отдых на природе.
Дом каркасный, легкий, поэтому его поставили без капитального фундамента. Чтобы не повредить деревья, веранду немного сместили по оси, но одно дерево все-таки забрело на ее территорию. Если не знать историю дома, можно подумать, что лес прорастает сквозь него.
Перед входом в дом установлен умывальник на деревянной тумбе. Он окружен корзинами и горшками с цветами и очень похож на самые обычные дачные рукомойники, но подключен к центральному водопроводу.
Первый этаж дачного домика занимает просторная гостиная, которую совместили с кухней. Мебель Marieʼs Corner и Gervasoni соседствует с предметами, выполненными в «Мастерской Анны Эрман». Многие из них — с секретом. Например, в шкафу, обтянутом простеганной тканью, спрятан двухкамерный холодильник.
Роль чайного или кофейного столика в этом доме могут играть старинный сундук, низкий азиатский табурет или даже стопка книг.
Люстра с хрустальными подвесками тоже вышла из «Мастерской Анны Эрман».
Любимые цвета Анны — белый и голубой, но в подмосковном доме больше белого. Он позволяет объединить разные по стилю и происхождению предметы в единое целое.
На втором этаже расположились три гостевые комнаты, каждая со своей ванной. Обстановка собрана из предметов, привезенных из путешествий: Анна Эрман — знаток блошиных и антикварных рынков во всех частях света.
Но секрет очарования этого дома все-таки не в тех вещах, которыми он наполнен, а в том, как он взаимодействует с миром: не споря с ним, а поддерживая мирный, дружелюбный диалог.
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